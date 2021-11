Black friday: evento se propõe a preparar e-commerces para a alta demanda

A Black Friday está próxima e muitas das lojas que entraram na onda de digitalização da pandemia podem não estar preparada para a alta demanda que surge no período. Na edição do ano passado, com a maior parte das lojas físicas fechadas ou com restrições em horários de funcionamento, as vendas on-line bateram recorde.

A expectativa é que neste ano mais de 80% dos consumidores que vão aproveitar as ofertas da Black Friday o farão por meio da internet. A questão é: será que todas as lojas virtuais estão verdadeiramente preparadas para atender à gigantesca demanda que está por vir?

Com o objetivo de adequar o comércio eletrônico à enxurrada de compras esperada para o dia 26 de novembro, última sexta-feira do mês, a Corebiz realizará, amanhã, 10, a partir das 15h, o evento 'Black Friday – Let’s rock sales'. O encontro será virtual e gratuito. Os interessados em participar poderão fazer suas inscrições no link.

“Serão ministrados temas fundamentais para este período de promoção. É comum, por exemplo, que os acessos aumentam exponencialmente. O e-commerce tem de estar preparado para atender à demanda”, afirma Felipe Macedo, co-CEO e fundado na Corebiz.

Como a expectativa para este ano é extremamente positiva, os grandes players do mercado já têm suas estratégias definidas. O Black Friday – Let’s rock sales também se propõe a mostrar quais estratégias são essas e como elas podem ser adaptadas a outras lojas virtuais. Para tanto, foi preparado por especialistas que atuam há mais de dez anos no setor um conteúdo exclusivo para os participantes do encontro virtual.