Black Friday: brasileiros querem gastar e intenção de compra cresce 29%

Nem mesmo a crise econômica deve afastar os brasileiros das compras nesta Black Friday. Pelo contrário. O número de pessoas que pretendem comprar algo na data será 29% maior do que no ano passado, como mostra uma pesquisa da Offerwise encomendada pelo Facebook.

Sem surpresas, a pesquisa aponta para uma preferência dos consumidores por compras feitas no ambiente online. Apenas 41% dos respondentes consideram as lojas físicas como o melhor canal de venda, contra 57% das respostas na pesquisa feita em 2020. Além disso, 77% dos 400 brasileiros entrevistados devem usar seus smartphones como principal canal de compra em 2021, contra 53% no ano passado.

No cenário digital, o Facebook por si só também teve certo destaque. Mais de 70% dos entrevistados afirmaram que usam aplicativos da rede social na busca por novos produtos e marcas. Mais da metade (60%) admitiu a influência dos comentários e avaliações sobre produtos e serviços publicados no Facebook e Instagram no processo de compra.

Os dados seguem uma tendência que começou ainda no ano passado. Na pesquisa, 89% dos respondentes afirmaram que anúncios publicados no Facebook foram decisivos durante a compra de produtos na última Black Friday, em 2020.

Busca será pela melhor estratégia

A pesquisa mostra que, apesar da predileção pelo online, consumidores também estão atentos a estratégias que considerem as lojas físicas. Cerca de 70% dos entrevistados afirmaram que desejam comprar online e retirar o produto nas lojas, em busca de mais agilidade. A busca de 80% dos brasileiros também será por ofertas personalizadas na data.

Com isso, irão se destacar as empresas que conseguirem centralizar suas campanhas de marketing em diferentes canais de contato com o consumidor, e assim deixando as ofertas mais “a cara” de cada um dos compradores e privilegiando sempre a experiência de compra, do início ao fim. "Com esta mudança de comportamento, acelerada pela pandemia, ajudar as pessoas a encontrarem marcas e produtos relevantes e a ter uma boa experiência na interação serão fatores essenciais para o sucesso da estratégia de marketing das empresas”, diz Conrado Leister, diretor geral do Facebook no Brasil.

Para atrair o público, as empresas podem usar de alguns mecanismos. Para os consumidores, os mais decisivos são:

frete grátis (54%);

preço do produto (51%);

qualidade do produto (48%).

Produtos mais buscados para a Black Friday

Categoria Quantidade de respostas Roupas e acessórios 45% Eletrônicos 44% Celulares 41% Informática 40%

