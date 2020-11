Black Friday 2020: franquias dão descontos de até 80% para clientes

A Black Friday é uma data americana, mas se consolidou no mercado brasileiro na última década. E não é a toa: a data no ano passado foi responsável por 20% de todos os pedidos feitos em novembro.

A menos de uma semana da última sexta-feira de novembro, as redes de franquias brasileiras anunciam promoções de até 80% de desconto em refeições, cursos, produtos de beleza e roupas.

No rol de mimos para atrair clientes nos próximos dias estão promoções do tipo “pague 1 leve 2”, brindes, sorteios e até frete grátis.

Segundo André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), expectativa é de que a Black Friday, assim como o Natal, ajude a diminuir o prejuízo causado pela pandemia no faturamento das redes.

A digitalização das franquias, a demanda reprimida de consumo dos últimos meses e o número de pessoas que passaram a comprar online são fatores que animam a ABF. O desafio, segundo Friedheim, será o abastecimento dos estoques. “Podemos ter gargalos de produtos e embalagens em mercados como o de moda e brinquedos”, afirma o presidente.

Veja, a seguir, algumas das redes de franquias com promoções para a Black Friday 2020.

Alimentação

Fini

Na Black Friday, a marca de doces Fini vai oferecer descontos de até metade do preço em seus canais de vendas. A rede já promove o Esquenta Fini Friday no e-commerce da marca desde o início do mês, com descontos progressivos de até 40% em itens selecionados. Na data, os Fini lovers poderão adquirir seus produtos favoritos por até metade do preço. No dia 27, nas franquias, os consumidores poderão comprar com 50% de desconto todos os produtos a granel disponíveis nos quiosques, inclusive as opções exclusivas.

Açaí da Barra

O Açaí da Barra, self-service de açaí, preparou descontos para os clientes. Algumas lojas da rede franqueada oferecem descontos a partir de 20% em sorvetes, açaí, combos e mais. No cardápio também há bebidas quentes, sucos, vitaminas, milk-shakes, sanduíches naturais, crepes e tapiocas.

Montana Grill

Na rede de grelhados Montana Grill, as promoções começam na quinta-feira, dia 26, e vão até o domingo, 29. Na compra de qualquer prato da linha “Grelhado Especial” (bife ancho, picanha, ribeye, bife argentino, picanha 2 fatias ou filé de frango, todos com acompanhamento), o cliente ganha uma porção de Fritas Montana Batata Doce Brasileira. A promoção será válida em qualquer loja do país, mas somente para pedidos realizados no balcão.

Griletto

O Griletto selecionou três opções entre as mais pedidas de seu cardápio para a “Griletto Friday – para quem é apaixonado por Griletto”, e vai oferecer, na sexta-feira, 27, 50% de desconto em algumas lojas, que podem ser consultadas pelo site.

Jin Jin

Já na Black Friday Jin Jin, a sobremesa será por conta da casa. Nas refeições acima de 300g, acompanhadas de bebida, o cliente ganha uma banana ou abacaxi caramelados. A ação será válida somente dia 27 de novembro, em todas as lojas Jin Jin espalhadas no Brasil.

Pizza Prime

A rede vai conceder descontos de 15 reais (para compras acima de 50 reais) nos dias 23, 25 e 27 de novembro; compra em dobro no dia 24; e no dia 27 a promoção é Combo Super, na compra de uma pizza, o cliente ganha um refrigerante de 2 litros.

Mr. Fit

Em parceria com o aplicativo iFood, a rede de alimentação saudável vai vender a marmita que custa 15 reais por 4,99. Além de açaís, lanches naturais e wraps de 15 reais por 4,99 nas lojas físicas. A promoção é válida apenas para os dias 23 e 27 de novembro.

Megamatte

A Megamatte vai lançar uma novidade na BlackFriday. Dia 27 de novembro é o dia em que o Mega X, novo salgado da rede, chega às lojas. Fabricado pela Forno de Minas, o produto leva carne de hambúrguer, queijo e molho de tomate, envoltos por um pão macio e fofinho. Para entrar no clima de Black Friday, quem comprar um Mega X, leva dois para degustar.

Água Doce Sabores do Brasil

Para comemorar a Black Friday, a Água Doce Sabores do Brasil, rede conhecida pelas comidas tipicamente brasileiras, oferece para os consumidores desconto no combo isca de frango grande e caipirinha. Com validade para todas as 80 unidades da rede, os produtos sairão com preço de 29,99 reais.

N1 Chicken

Pensando no consumidor, o N1 Chicken, rede de franquias especializada em delivery em frango frito, oferecerá descontos através do iFood para seus consumidores. No dia 23 de novembro, os lanches Chicken Burguer e Onion Chicken Burguer custarão apenas 9,99 reais. Já para o dia 27 de novembro, a promoção é maior. Os lanches Chicken Burguer e Purê de Aipim P pedidos pelo aplicativo custarão apenas 0,99 centavos.

Pizza Hut

Para celebrar a Black Friday, a Pizza Hut preparou uma semana toda especial, entre os dias 23 e 27 de novembro, com algumas promoções da original massa Pan, pelo site oficial e nos aplicativos Rappi e Uber Eats. Na Magic Week, os sabores Mussarela, Calabresa e Pepperoni terão 50% de desconto no pedido da Pizza Pan Grande com 12 pedaços. A promoção é válida para viagem e consumo no local. Já no canal delivery, a Pizza Hut traz duas promoções exclusivas para os agregadores Uber Eats e Rappi. No Uber Eats, a promoção será a de pizza em dobro entre os dias 25 e 27 de novembro, nos sabores Mussarela, Calabresa e Pepperoni. No Rappi, os consumidores terão 40% de desconto nos sabores Mussarela, Calabresa e Pepperoni, nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Além disso, todos os clientes poderão aproveitar a promoção Taxa Grátis para pedidos feitos pelo Site Pizza Hut ou pelo Ifood, no período de 23 a 27 de novembro.

Nutty Bavarian

Para o Black November, a Nutty Bavarian está com uma promoção fresquinha nos quiosques da marca. Os clientes que realizarem o pagamento via Mercado Pago terão 12 reais de desconto nas compras acima de 32 reais. Dois cones mega, por exemplo, sairão por 34 reais ao invés de 46. A promoção ficará vigente até o final de novembro em todos os quiosques da rede. Entretanto, de 25 a 30 de novembro, ao invés de 12 reais, o desconto será de 15 reais nas compras feitas nos quiosques e pagas via Mercado Pago. Já pelo iFood, o Black November da Nutty Bavarian terá ações diferentes: o Super Cone de Mix Glaceado está disponível por 9,99 reais nos dias 23, 25 e 25 de novembro e no dia 27 de novembro, o cone de amendoim glaceado sairá por 0,99 centavos em alguns horários.

Chocolateria Brasileira

Entre os dias 9 e 30 de novembro, a rede de chocolates finos terá a campanha “Doce Friday”, onde os clientes poderão aproveitar os descontos que vão de 30% a 50% em produtos selecionados pelas lojas.

Espetto Carioca

Em novembro, os bares e restaurantes da rede oferecem descontos de 50% no happy hour – chopp, tulipa ou caneca, caipirinhas, caipivodkas e drinks com e sem álcool. A promoção é válida de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h.

Cursos

Instituto Gourmet

O Instituto Gourmet, rede de franquias de ensino profissionalizante em gastronomia, aderiu à Black Friday em seu calendário. Até o dia 27 de novembro, será possível adquirir cursos da marca com 40% a 50% de desconto dependendo da forma de pagamento.

Dank Idiomas

A rede de escolas de inglês, criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, preparou algumas ações para a Black Friday 2020. Em São Paulo, aulas em duplas terão desconto de 50%. No Rio de Janeiro, na compra de um curso regular, o aluno ganha um curso técnico. Em Teresópolis e Petrópolis, novos estudantes terão 50% de desconto na primeira mensalidade e 20% em todo o curso. Nas aulas em grupo, serão 60% de desconto na primeira mensalidade, mais 100 reais de desconto no material didático. Em Goiânia, há 100% de desconto na mensalidade de novembro e 50% em dezembro.

YES! Idiomas

A YES! quer manter seus alunos engajados e conquistar novos alunos com sua campanha de Black Friday. Quem efetivar a matrícula, paga 25% menos na compra dos livros para o primeiro semestre. E os que optarem por comprar o material para o ano todo de 2021, recebem 40% de desconto. Além dos descontos, ao comprar os livros, os alunos ganham o direito de participar dos sorteios que acontecerão no dia 9 de janeiro de 2021. A rede de idiomas vai sortear os seguintes produtos, pela Loteria Federal: um automóvel Renault Kwid, três iPhones 8, três Smart TVs 55” 4K e três videogames XBox One.

MeuSucesso.com

O meuSucesso.com, escola digital de empreendedorismo, vai oferecer vouchers de 120 reais de desconto na assinatura de seus programas de desenvolvimento pessoal.

Ancord

Durante os dias 25, 26 e 27, todos os cursos da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) estarão com 30% de desconto. A entidade oferece uma grande variedade de cursos voltados ao aprimoramento contínuo dos profissionais do mercado financeiro, além de cursos básicos dirigidos ao público.

SuperGeeks

A SuperGeeks, primeira e melhor escola de programação e robótica para crianças e adolescentes do país, está concedendo desconto inédito no curso e material didático dos cursos regulares presenciais. Para garantir o desconto, o aluno ou responsável deve se cadastrar no site https://BlackFriday.SuperGeeks.com.br entre os dias 10 e 27 de novembro.

Rockfeller Language Center

Para o Black November, a Rockfeller Language Center adere a uma campanha para novas matrículas. Quem se matricular em um curso, ganha um voucher especial, que traz desde descontos até material grátis. A campanha para as novas matrículas já estão em vigor e vão até o dia 30 de novembro.

Park Idiomas

Durante todo o mês de novembro, a rede de escolas de inglês e espanhol dará descontos de até 50%, podendo ser divididos em 20% sobre as três primeiras parcelas e 30% sobre todo o curso, desde que o aluno faça 5 indicações, tendo uma delas se matriculado.

Instituto Ana Hickmann

O Instituto Ana Hickmann, rede de escolas profissionalizantes que atua nas áreas da beleza, fotografia e moda sustentável, oferece até 40% de desconto nos seus cursos, em promoção válida até 30 de novembro e para as aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Barbearia, design de sobrancelhas, gestão de salão, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, cabeleireiro, alongamento de unhas e embelezamento do olhar são alguns dos cursos disponíveis na rede.

Estética

GiOlaser

A GiOlaser, rede de clínicas de estética e depilação a laser, ampliou o período da “Black Friday” para todo o mês de novembro. A promoção “Black November” terá descontos de até 80% em pacotes de depilação a laser para compras realizadas até o dia 30. A campanha contempla as 36 unidades da rede presentes nas principais cidades do país. No período da promoção, o cliente que adquirir um pacote de depilação a laser com 10 sessões ganhará até 80% de desconto na compra.

Maislaser

De 1 a 30 de novembro, a Maislaser, rede de clínicas de depilação a laser, oferece até 60% de desconto em todos os tratamento da marca. As promoções estão disponíveis nas mais de 90 lojas da rede em todo o país.

Pello Menos

Nos dias 27 e 28 de novembro, todas as clientes que forem até uma unidade da rede vão se deparar com a roleta da sorte. Girou, ganhou: serão muitos brindes e vários descontos de até 30%.

Royal Face

Até 30 de novembro, a Royal Face, rede de franquias expert em harmonização facial, está com combos promocionais com descontos de até 50% nos procedimentos que incluem botox, preenchimento facial, fios de sustentação, entre outros.

Moda

Puket

Em sua “Happy Friday”, a Puket disponibilizará peças de homewear, meias, lingeries, acessórios e a coleção de Alto Inverno 20 com descontos de até 60%. A mochila com lancheira tubarão, de 279,90 reais, sairá por 169,90, e a necessaire média dino, de 69,90, será vendida por 39,90. Os descontos são válidos nas lojas físicas e no e-commerce de 3 a 30 de novembro.

Grupo Kyly

O Grupo Kyly, que produz e comercializa as marcas infantis Kyly, Milon, Amora e Lemon, oferecerá preços especiais entre os dias 26 e 29 de novembro. Os descontos serão de até 60% em peças selecionadas nas lojas físicas e e-commerce. Para as compras acima de 199 reais nas lojas online, o frete é grátis.

Sestini

Durante o mês de novembro, a rede de bolsas, malas e acessórios promove o Black November no e-commerce, concedendo descontos de até 70%. Mas, para deixar a Black Friday ainda melhor, entre os dias 27 e 30, os clientes que optarem pela compra através do site terão mais 10% de desconto.

Calçados Bibi

Entrando no clima de Black Friday, a Calçados Bibi fará um esquenta a partir do dia 23 de novembro, com descontos de até 50% em produtos que compõem as coleções antigas. E a partir do dia 27, sexta-feira, até dia 29, a marca terá quatro referências do roller, um dos produtos mais vendidos da marca no Brasil e no exterior, com 20% de desconto. A iniciativa é válida tanto para as lojas físicas da marca, espalhadas pelas cinco regiões, quanto para o e-commerce. No canal on-line, alguns produtos exclusivos e selecionados a dedo terão um valor promocional com 50% off.

Produtos para casa

Casa Mind

A marca, que possui uma curadoria de produtos pensados e selecionados para transformar cada cantinho das casas em espaços incríveis, está oferecendo mais de 200 produtos com descontos que chegam a 75%, com envio para todo o Brasil através da loja virtual.

Imaginarium

Para a Imaginarium, o termo Black Friday ficou para trás. Na sua “Color Friday”, dois dias 16 a 30 de novembro, a marca oferecerá descontos de até 80% em mais de 100 produtos a partir de 9,90 reais, tanto na loja virtual como nas lojas físicas.

Anjos Colchões

Toda a linha de colchões que estiver no showroom terá descontos de até 40%, entre os dias 23 e 30 de novembro.

e-Lav

A rede de lavanderias e-Lav está com vantagens especiais para a Black Friday. Cada uma das franquias da marca ofertará condições especiais aos seus clientes. A unidade de São José do Rio Preto (SP), por exemplo, dará 30% de desconto para a lavagem de edredons. Além disso, para os planos mensais, os consumidores serão beneficiados com mais 30% de desconto no primeiro mês de assinatura.

Cosméticos e farmácias

Flora Fiora

A rede de cosmética com produtos naturais oferece a cada semana de novembro uma seleção de 10 produtos com 15% de desconto cada. A gama de produtos engloba cuidados para óleos vegetais e essenciais, argilas, manteigas, extratos vegetais, ceras, esfoliantes, etc, ideal para praticantes de técnicas de no poo (nenhum xampu) e low poo (pouco xampu). Entre os de maior demanda estão Óleo de Rícino, Creme Facial Neutro e Manteiga de Karité.

Fórmula Animal

A rede de farmácias de manipulação para pets aderiu à Black Friday. Na data, a rede estará com 40% de desconto em toda a linha de higiene e embelezamento do seu bichinho.