Americanas lança curso para formar especialistas em e-commerce

A nova aposta da Americanas para o varejo online está na educação. Nesta sexta-feira, 21, o Americanas Martketplace, plataforma que conecta lojistas aos e-commerces da B2W (Submarino, Shoptime e Americanas), anunciou uma parceria com a edtech Ecommerce na Prática para a criação de um curso gratuito para especialistas em marketplace.

A ideia é formar profissionais que possam orientar pequenos empreendedores que desejam vender seus produtos no marketplace da Americanas. Com a conclusão do curso digital, oferecido em parceria com especialistas do Ecommerce na Prática, os alunos serão certificados e receberão o título de "consultores em marketplace".

Criar um programa de capacitação, para a Americanas, vem da percepção de que as pequenas e médias empresas (PMEs) demandam uma atenção especial para aprender a pivotar suas vendas online. Hoje, grande parte dos parceiros do Americanas Marketplace PMEs e microempreendedores individuais (MEIs). “São, em grande parte, empreendedores que estão começando e precisam de ajuda para vender online ou empresas já digitais, mas que querem escalar as vendas”, diz Valmir Andrade, diretor executivo do marketplace da Americanas S.A.

O trabalho do consultor é encontrar novos lojistas, treiná-los e orientá-los ao longo de um ano. Para isso, receberão uma comissão por cada venda concluída por novos lojistas de sua base que passarem a vender na plataforma da Americanas. No primeiro mês, a porcentagem será de 8% sobre as vendas e, nos meses seguintes, de 0,5%.

"O trabalho remunerado é uma alternativa que criamos para fomentar o empreendedorismo — tanto dos consultores, que podem obter uma renda extra, quanto dos pequenos lojistas que usam o marketplace da Americanas", diz.

Nas aulas, os consultores novatos irão aprender sobre temas como varejo, transformação digital, marketing, finanças e gestão de negócios digitais. O diferencial, porém, está nos conteúdos voltados às particularidades da plataforma de marketplace da Americanas.

Segundo Andrade, as diferenças para outros marketplaces está nos serviços oferecidos pela plataforma. No caso das Americanas, o destaque está na mixagem de ferramentas físicas e digitais oferecidas ao lojistas. Um exemplo está na possibilidade de usar os armazéns da Americanas para o estoque de produtos e também a operação de entregas e logística da empresa. “Nosso marketplace é um organismo vivo, e o que precisamos é manter todos na mesma página sobre as mudanças constantemente, e os consultiores terão esse papel", diz.

Neste primeiro momento, a intenção é formar pelo menos 1.000 consultores. Ao longo do ano, novas turmas serão abertas.

O curso terá quatro módulos, com duração total de oito horas. Os interessados podem se inscrever, até dia 22 de janeiro, pelo site.

