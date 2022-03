Amazon lança loja com produtos vendidos exclusivamente por mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Amazon lançou hoje, 4, uma loja com produtos vendidos exclusivamente por mulheres da plataforma.

Fora isso, durante todo o mês de março, 15% das vendas realizadas na página serão destinadas ao Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), rede de apoio ao empreendedorismo feminino.

No site, além dos produtos, também será possível conhecer histórias de mulheres que criaram empresas de sucesso. Também haverá uma seção especial com livros relacionados ao empoderamento feminino.

"Ao compartilhar essas trajetórias, desejamos que outras empreendedoras se identifiquem e se sintam representadas para também iniciarem sua jornada conosco", afirma conta Camila Nunes, líder de marketing da Amazon Brasil.

Ainda como parte das iniciativas em comemoração ao Dia da Mulher, a varejista em parceria com a IRME está lançando o Decola Garota, programa de aceleração de negócios criados por mulheres, que oferecerá até R$ 30 mil para as selecionadas.

O programa vai selecionar, ao todo, 20 mulheres empreendedoras que vão receber mentorias e sessões de treinamento de especialistas da IRME e da Amazon.

As três finalistas do programa receberão R$ 15 mil em dinheiro, para investir no negócio, e outros R$ 15 mil em créditos para utilizar como vendedora parceira da Amazon.

As inscrições para o programa devem ser feitas neste link, de hoje, 4 de março a 3 de abril. Foco na venda de produtos físicos, possuir um negócio formalizado (com CNPJ) e ter interesse em expandir seu negócio no e-commerce são alguns dos critérios de elegibilidade para participar do programa.