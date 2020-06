61% das PMEs que mais crescem no país vendem produtos pelo Instagram

As redes sociais são ferramentas importantes para os empreendedores, especialmente, durante o período de isolamento social. Não é à toa que 61% das pequenas e médias empresas (PMEs) que mais crescem no Brasil apostam nas vendas de produtos e serviços pelo Instagram. É o que mostra um levantamento realizado pelo Berkeley Institute com base no estudo da Deloitte com 100 PMEs com crescimento mais acelerado no país. É um percentual considerável, mas 35% dessas organizações não têm nem mesmo contas na rede social.

“Quando se trata de PMEs que oferecem serviços para empresas, há certa dificuldade de saber o que publicar e como fazer negócios, daí muitas acabam desistindo da rede social”, afirma Luiz Chinan, fundador do Berkeley Institute no Brasil e coordenador do levantamento.

Um dado que comprova esse argumento é o fato de que 61% dos posts das PMEs analisadas no Instagram são exclusivamente compostos por imagens isoladas. Somente 20% dos posts das pequenas e médias empresas de crescimento acelerado são compostos por gravações.

A saída para as empresas de vendas complexas – bem como para profissionais liberais – é usar o post menos utilizado: o carrossel, que nada mais é do que uma sucessão de até 10 fotos ou vídeos em um único post no Instagram. A tática já é utilizada por grandes empresas, como Adobe, IBM, Itaú, Google, Microsoft, Netflix, Lego e 3M.

Para ajudar empreendedores e profissionais liberais a usar esse recurso de vendas no Instagram, o Berkeley Institute lançou uma aula online e gratuita denominada “Estrategista de Marketing de Conteúdo no Instagram”. Os participantes podem baixar também gratuitamente um kit de ferramentas de treinamento sobre marketing de conteúdo no Instagram, bem como um calendário para desdobrar a estratégia de postagens. Além disso, há 15 minipodcasts com lições adicionais aos usuários.

“O nosso objetivo é criar uma rede de pequenos empreendedores para estimular o aprendizado e trocas de ideias no caminho digital.”