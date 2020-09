47 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – Papo de CEO

Data: dia 21 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

“A Inovação Impulsionando a Sustentabilidade” será o tema da 10ª rodada do Papo de CEO,

promovido pela ANPEI, nesta segunda-feira, com a participação de Roberto Simões, presidente e membro do Conselho de Administração da Braskem. O evento será transmitido das 15h às 16h30 e mediado por Heloiza Menezes, especialista em Relações Institucionais e consultora na ANPEI.

2 – MIT Seu Negócio Online

Data: dias 21 e 23 de setembro, a partir das 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento online é organizado pela associação de ex-alunos brasileiros do MIT. Durante os dois dias de palestra, professores da universidade e porta-vozes de empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, VTEX e Resultados Digitais vão dar dicas para os empreendedores que estão começando a vender no mundo online.

3 – II CONEMP – Congresso Nacional Online de Empreendedorismo

Data: dias 21 e 24 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Congresse.me, o CONEMP é um evento de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos e profissionais que tem relação a área de empreendedorismo. O congresso irá contar com grandes nomes do mercado tais como: Amure Pinho, presidente da ABStartups; Fabiany Lima, especialista em Startups e diretora da Dilimatch; Max Oliveira, fundador da MaxMilhas; e Glauco Maschio, empresário e Investidor Anjo.

4 – Semana da Saúde e Bem-estar – Gympass

Data: de 21 a 25 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Gympass, plataforma de benefício corporativo holístico de saúde bem-estar, vai promover, entre os dias 21 e 25 de setembro, a primeira edição da Semana da Saúde, evento inédito que ajudará colaboradores de mais de 200 empresas em todo o país a terem uma vida mais saudável e equilibrada. A programação será 100% digital, gratuita, e não há necessidade de ser usuário Gympass para participar, basta que a empresa ofereça o serviço em sua cartela de benefícios.

5 – Programa Gerdau Transforma – Rio de Janeiro

Data: de 21 a 25 de setembro, das 18h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O curso tem como objetivo capacitar cerca de 600 novos empreendedores na cidade do Rio de Janeiro por meio de uma formação gratuita e online. A partir da metodologia By Necessity®, desenvolvida pelo Instituto Besouro, a capacitação apoia jovens e pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Para participar é preciso ter entre 18 e 29 anos, estar matriculado ou ter frequentado escola pública, vontade de empreender, possuir uma ideia de negócio e viver em zonas periféricas.

6 – Nova Gestão Empreendedora

Data: de 21 a 25 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola de negócios StartSe realiza o curso Nova Gestão Empreendedora, com o objetivo de auxiliar empreendedores a criar, acelerar ou salvar o seu negócio neste momento de crise. Serão cinco aulas que abordarão temas como tecnologia: times vencedores, vendas digitais, produtos adaptáveis, entre outros. Os participantes receberão instruções sobre criação, gestão e crescimento de empresas neste novo cenário.

7 – ABF Expo Digital Norte

Data: de 22 a 24 de setembro, das 8h30 até 22h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento digital da ABF para atender os potenciais investidores dos sete estados da Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Com cerca de 60 marcas expositoras, o objetivo é ampliar as oportunidades de novos negócios, utilizando os mais modernos recursos tecnológicos online disponíveis. Os visitantes poderão trocar experiências e conhecer as marcas expositoras por meio de rodadas de negócios virtuais individuais pré-marcadas com os representantes das redes.

8 – Liga Open Innovation Summit

Data: dias 22, 23 e 24 de setembro, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Liga Open Innovation Summit é um dos mais importantes eventos sobre inovação aberta e que promove a discussão sobre inovação, transformação digital e a sociedade do futuro. Pela primeira vez, 100% online e aberto ao público em geral, serão 24 horas de conteúdo, mais de 30 painelistas, 60 pitches de startups e cases de sucesso.

9 – Um novo imóvel para um novo consumidor

Data: dia 22 de setembro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Após quase 6 meses de isolamento social, nossa relação com o ambiente doméstico mudou drasticamente. Por conta disso, espaços como a varanda e o home-office passaram de espaços comuns para itens indispensáveis em qualquer imóvel. A fim de entender essas e outras mudanças, a Brain Inteligência Estratégica, com SECOVI-SP e ADIT e com o apoio da CBIC, desenvolveu uma pesquisa inédita sobre os novos hábitos e demandas do consumidor.

10 – Jornada da Influência

Data: dias 22, 23 e 24 de setembro, das 10h às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, organizado pela startup de marketing Squid, tem como objetivo levantar o debate sobre o atual cenário do marketing digital e apresentar uma metodologia exclusiva e desenvolvida pela empresa. O evento terá um workshop diário para mostrar de forma prática como criar narrativas com relevância para o mercado e como a metodologia da Squid funciona no dia a dia das campanhas.

11 – CenturyLink Fórum 2020 Latin America – Virtual Experience

Data: dias 22 e 23 de setembro, a partir das 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O CenturyLink Forum 2020 Latin America – Virtual Experience irá explorar o futuro das indústrias das tecnologias da informação e comunicações. No evento, entre os principais assuntos abordados, estão conceitos como os das Sociedades Superinteligentes, constituídas nas interações de modelos tecnológicos como a Indústria 4.0, Computação Quântica, a Inteligência Artificial, o Big Data, Cloud Computing, Machine Learning e a Realidade Aumentada.

12 – Conexão Linx



Data: dia 22 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento com foco nas principais tendências, inovações e mudanças no setor de de Postos e Conveniência. Entre os temas abordados estarão: PIX e meios de pagamentos digitais, Varejo do futuro e Smart Markets, Aumentando sua margem com serviços automotivos, Gestão para crescer e tendências do mercado, entre outros.

13 – DevCamp Live

Data: de 22 a 25 de setembro, das 16h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Dextra, o DevCamp é um evento de tecnologia que traz para o público tudo o que acontece nos bastidores do universo de programação, garantindo horas de muito conhecimento e networking.

14 – Somos essenciais – Profissionais de contabilidade

Data: dia 22 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, vão promover um evento online para os profissionais, empreendedores e estudantes da área contábil. A live contará com a palestra magna do mentor Roberto Dias Duarte, um dos maiores especialistas em SPED no Brasil e consultor em inovação. No evento será lançado o tema do congresso anual da instituição que acontecerá em novembro, serão lançadas capacitações gratuitas e a distância, oferecidas aos profissionais da contabilidade registrados no CRCRJ, além de vantagens exclusivas em empresas parceiras.

15 – Conecta Verticais

Data: dias 22 e 23 de setembro, a partir das 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pelas Verticais de Negócios e Grupos Temáticos da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), o Conecta Verticais tem como objetivo discutir temas atuais do mercado de tecnologia por meio de webinars com especialistas do setor e representantes das Verticais, gerando conexões e impactando cada vez mais negócios. O evento é voltado para empreendedores em tecnologia e contará, ao todo, com quatro trilhas de conteúdo: Indústria 4.0, Vendas de tecnologia na pandemia, Cidades Inteligentes e Relacionamento online com colaboradores.

16 – Summit Tembici

Data: dia 22 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O terceiro dia do Summit Tembici, cai exatamente no Dia Mundial Sem Carro e o tema será: “Mobilidade: responsabilidade individual, coletiva e corporativa para o meio ambiente”. Entre as convidadas para debater o assunto estão Eliane Santos, especialista em comunicação para sustentabilidade no iFood; Karla Leite, gerente de ciclomobilidade do estado de Pernambuco; Renata Rabello, gerente de planejamento urbano na Tembici.

17 – OLX Talks

Data: dia 22 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A pandemia do Covid-19 acelerou a digitalização de diversos mercados, que tiveram que se adaptar a um cenário online para vendas e contatos com clientes. Com o objetivo de apresentar soluções e discutir caminhos para este novo cenário, a OLX Brasil promove, o OLX Talks. A programação conta com a participação de diversos profissionais reconhecidos no mercado, como Marcos Calliari (CEO da Ipsos Brasil), Márcio Pacheco Jr. (CEO da Phone Track), Juliana Tubino (CRO da RD Station), Tiago Mattos (Cofundador da Aerolito).

18 – B2W Marketplace convida o Google e influenciadores para dar dicas de preparação para a Black Friday

Data: dias 22 e 24 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O B2W Marketplace, plataforma que reúne as marcas Americanas, Submarino e Shoptime, recebe, no dia 22, os influenciadores Alê Nogueira e Geisa Alves para ajudar os lojistas a se prepararem para a Black Friday deste ano. Já no dia 24, será a vez do head de Insights para Varejo do Google Brasil, Rodrigo Chamorro, realizar uma análise robusta sobre o que esperar desta Black Friday com base na evolução e resultados de edições anteriores do evento.

19 – Mentoria coletiva: como elaborar a Teoria da Mudança do seu negócio

Data: dia 22 de setembro, às 19h

Custo: a partir de 30 reais

Inscrições: pelo site

O workshop online realizado pelo Instituto Nexxera tem como objetivo apoiar empreendedores no desenvolvimento das teses de impacto dos seus negócios e definir objetivamente quais impactos serão gerados através dele. Essa é uma metodologia que possibilita alcançar processos de transformação em que se identifica o problema a ser solucionado pelo negócio e os seus objetivos, metas, público-alvo, visão do impacto a longo prazo e a sua proposta de valor.

20 – PIX, TED E DOC: o que muda daqui pra frente?

Data: dia 22 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Banco Central anunciou novo meio de pagamento instantâneo, o PIX, que vai funcionar todos os dias do ano e terá transferências em até 10 segundos para qualquer banco. Para entender melhor esse assunto, a Magnetis, gestora de investimentos digital, promoverá um webinar para abordar as mudanças nas transações, investimentos e as diferenças entre TED, DOC e PIX. O evento online conta com a apresentação pela Mari Congo, educadora financeira e Lucas Taxweiler, especialista em investimentos.

21 – Webinar Maratona de Trade Marketing – Rumo à Retomada

Data: dia 22 de setembro, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar é um aquecimento para a Maratona de Trade Marketing, evento online realizado pela Trade do Brasil com foco no varejo. Nesse webinar, ele conversa com Geison Gonçalves, diretor comercial da Gofind, e vão falar sobre o tema “Inovação no Trade Marketing – como tecnologias podem ajudar

na aproximação entre marcas e consumidores”.

22 – Quem somos nós em tempos de pandemia?

Data: dia 22 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A live de lançamento do projeto 40eMais vai provocar uma importante reflexão sobre os impactos da pandemia no comportamento de cada um de nós. O tema será detalhado por Vera Leon, jornalista e analista Junguiana, e Marcia Pugliese, terapeuta humanista e numeróloga. Para quem gosta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e quer entender como as transformações do mundo causam impacto na própria vida.

23 – Mundo VUCA: as lições do passado e como iniciar a transformação digital da sua empresa

Data: dia 23 de setembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A WK Sistemas, empresa referência em ERP, vai promover mais uma edição do Momento WK, evento que oferece conteúdos sobre temas atuais e relevantes no meio corporativo. No dia 23, o debate vai ser sobre os conceitos do mundo VUCA (acrônimo que descrever quatro características marcantes do momento em que estamos vivendo: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade), como as mudanças influenciam no cotidiano das empresas e o impacto da tecnologia na transformação digital dos negócios. Participam do evento Nilton Spengler Neto, diretor de operações da PagueVeloz, José Alves de Lima, gerente de TI da Picanha Mania e Odair Behnke, gestor de canais da WK.

24 – Axur | Seguro Cibernético: como e quando usar?

Data: dia 23 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nesta live, os especialistas da Axur se uniram aos times da Zurich, da AIG e da Ô Insurance para contar o que é o seguro cibernético e como ele pode ajudar a sua empresa a estar pronta para agir em caso de ações dos cibercriminosos.

25 – Como vender e ter uma loja online de sucesso

Data: dia 23 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na live desta semana, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, dá dicas de estratégias de como potencializar as vendas da loja virtual entre elas demonstrar interesse pelo cliente, estar disponível, fazer acompanhamento pós-venda, avisar sobre as novidades, criar programas de fidelização, oferecer descontos especiais, apostar em marketing de conteúdo, entre outras ações.

26 – (Re)Insights

Data: dia 23 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em uma abordagem intimista, Daniela Garcia entrevista Graziela Merlina e Ari Andrade, conselheiros do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB). Este novo formato de evento traz uma abordagem muito mais profunda e repleta de reflexões sobre assuntos que não podem ser deixados em uma discussão rasa sobre a regeneração do capitalismo.

27 – Inteligência Artificial na Prática

Data: dia 24 de setembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Uma tecnologia com tanto potencial como a Inteligência Artificial está a cada dia encontrando mais espaço em diferentes mercados e cenários. Isso leva a aplicações diferentes por instituições distintas e investimentos cada vez mais pesados em pesquisa e desenvolvimento na área. Por conta disso, a BIX Tecnologia vai oferecer um webinar sobre o tema. Um consultor de dados da equipe vai falar sobre como implementar um processo de Inteligência Artificial, tecnologias disponíveis e suas aplicações, além do impacto em grandes e pequenos negócios.

28 – Brasil – USA: Conexões, Oportunidades e Business

Data: dia 24 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

José Vinícius Bicalho, advogado e presidente da Bicalho Consultoria Legal, vai ministrar uma palestra sobre o tema imigração e vistos para os Estados Unidos no evento “Brasil – USA: Conexões, oportunidades e business”, voltado para quem tem a meta de empreender, trabalhar e residir nos Estados Unidos.

29 – Aula aberta Ambev – Negociação e Influência

Data: dia 24 de setembro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Ambev decidiu estender seu programa Aceleradora 100+ de Sustentabilidade e promover uma aula aberta sobre negociação e influência, em parceria com a Escola Conquer. Entre os temas abordados, estarão competências essenciais em todo tipo de negócio, além de técnicas que vão ajudar a maximizar o valor da solução no mercado, entender como se posicionar em uma negociação e possibilidades de influenciar positivamente o seu cliente e o próprio time.

30 – Desvendando o real retorno dos seus investimentos de mídia através de atribuição

Data: dia 24 de setembro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com objetivo de falar sobre a importância do conceito de atribuição de mídia para o marketing e entender os impactos que contribuem para a conversão, os especialistas Sergio Larentis (vice-presidente de engenharia de marketing da Math Marketing), Bruno Polo (chefe de consultoria da Math Marketing), Danielli Sousa (customer advisor da SAS Brasil) e Rafael Albuquerque (customer advisor da SAS Brasil), irão falar sobre as diferentes formas de mensurar atribuição, com destaque para alguns conceitos e métricas que são particularmente importantes neste processo, além de abordar os passos e as tecnologias que são essenciais para possibilitar um modelo de atribuição eficiente.

31 – Gestão Pública Talks #2: Os desafios na Gestão de Projetos Cofinanciados

Data: dia 24 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Seguindo a programação do Gestão Pública Talks, webinars que disseminam e debatem boas práticas da transformação digital em órgãos públicos, a Softplan vai promover o segundo episódio da série, desta vez sobre os desafios na gestão de projetos cofinanciados. Participam do encontro Luciano Victor, Coordenador Administrativo e Financeiro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Espírito Santo (SEDH/ES), Leonardo Pacheco, Coordenador do Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis (PRAEB) e Jean Garcia, especialista em soluções para gestão de projetos cofinanciados da Softplan.

32 – Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Data: dia 24 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A ASID (Ação Social para Igualdade das Diferenças), em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, está promovendo uma série de vídeos informativos sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na próxima quinta-feira, dia 24, será divulgado o terceiro vídeo da série que vai falar sobre: “o papel das instituições para a capacitação de pessoas com deficiência”.

33 – Empreendedorismo na Música

Data: dia 24 de setembro, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em um dos painéis do CriAtivar, Blubell; Gabriel Panza; Pedro Valli; e Dani Ribas; com a mediação de Lucas Krempel, vão discutir as possibilidade de empreendedorismo no mundo da música. Hoje, existem 91.023 pequenos negócios formais operando na indústria da música no Brasil.

34 – Autoconhecimento em finanças

Data: dia 24 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

No próximo dia 24, acontece a oficina de autoconhecimento em Finanças, promovido pelo Instituto RME, a partir das 17 horas. Débora Leal, 37 anos, contadora, palestrante, consultoria tributária e multiplicadora do projeto Ela Pode vai conduzir a atividade ao vivo no YouTube da Rede Mulher Empreendedora. Seu trabalho é focado em mulheres que querem empreender, mas seus conhecimentos podem ser aplicados para aquelas que já empreendem.

35 – Revolucionando sua forma de contratar com a IA da Gupy

Data: dia 24 de setembro, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup de recrutamento e seleção Gupy vai reunir os profissionais da casa: Bianca Ximenes, gerente de produto de inteligência artificial, e Carlos Baia, engenheiro-chefe de inteligência artificial. A mediação será feita pelo gerente de marketing de produto, Gustavo Fett. O objetivo do papo online é discutir como a Gaia, inteligência artificial da Gupy funciona de fato. O evento também vai falar sobre como fazer contratações mais assertivas, quais são os benefícios de utilizar essa tecnologia nos processos de recrutamento e seleção e como as empresas clientes têm se modificado e transformado o modo de contratação.

36 – Desafios das Mulheres no Empreendedorismo

Data: dia 24 de setembro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No Brasil do século XXI, criar o próprio negócio é ainda um grande desafio para as mulheres. As especialistas convidadas para o painel do CriAtivar vão debater as questões que têm limitado o protagonismo feminino empreendedor como etarismo, machismo, crenças limitantes, falta de rede de apoio na maternidade e inflexibilidade na jornada de trabalho. As palestrantes são Ana Fontes, empreendedora social da Rede Mulher Empreendedora; Viviane Duarte, presidente do Plano Feminino; e Dani Junco, presidente da B2Mamy.

37 – Papo de Negócio – Liderança e produtividade em vendas

Data: dia 24 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola HSM convida Gympass e Salesforce para o um evento sobre liderança e produtividade em vendas. Serão discutidos temas como a evolução do perfil do profissional de vendas e como se tornar um líder nesse setor; a liderança feminina na área de vendas; diferentes formas de engajar o time de vendas, processos, rotinas e uso de ferramentas ligadas a vendas; os principais KPIs de vendas e negócios e como vender remotamente; e como vendem as empresas que têm foco no cliente e que trabalham com propósito.

38 – Como prevenir e combater o assédio moral nas empresas

Data: dia 24 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante o mês de setembro, a Leo Learning Brasil realiza a jornada de compliance humanizada. No dia 24, Marcela Argollo, líder do programa de compliance, recebe Patricia Punder, gestora de compliance, governança e riscos na Punder Advogados, e Christina Bezerra, ex-diretora de compliance do grupo Makro, em uma conversa sobre como prevenir e combater o assédio moral nas empresas.

39 – Tendências de consumo da tecnologia no período pós pandemia

Data: dia 24 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em comemoração aos dez anos da empresa, a SGA Tecnologia Inteligente, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, irá promover o webinar “Tendências de consumo da tecnologia no período pós pandemia” voltado para os profissionais de tecnologia. O evento contará com a palestra da Carolina Bastos, VP Ecosystem and Channels na SAP Brasil e será mediado por Armindo Sgorlon, presidente da SGA Tecnologia.

40 – Skorelive: A Reinvenção do Varejo com a Telhanorte-Tumelero

Data: dia 24 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para falar sobre as estratégias de expansão adotadas pelas empresas, a startup Skore convida a Telhanorte. Com foco em pessoal de varejo, T&D, RH e tomadores de decisão, a ideia principal da live é abordar a mudança estrutural de branding, posicionamento de mercado, aquisição da Tumelero, entre outros.

41 – Liderança do Futuro

Data: dia 24 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Heitor Roriz, mestre e especialista em gestão corporativa e treinamento ágil, lidera a live sobre liderança do futuro. Ele irá abordar como criar um ambiente empresarial propício às mudanças, como iniciar um projeto de transformação organizacional e como mudar a mentalidade das pessoas do modelo tradicional para o ágil.

42 – Webinar – O que inspira as líderes do amanhã?

Data: dia 24 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

As startups Winnin e Todas Group se juntaram para analisar quem são as mulheres que estão inspirando as líderes do amanhã a partir da produção de conteúdo na internet. O webinar irá falar sobre quem serão as líderes do amanhã e o que elas buscam em relação à igualdade de gênero, saúde mental, economia e finanças.

43 – Expo Franchising ABF Rio Virtual

Data: dia 25 de setembro a 1 de outubro, das 11h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Expo Franchising ABF Rio Virtual é uma feira online da ABF Rio. Além de contar com um pavilhão virtual para negócios, a feira traz o Fórum de Franchising com uma grade de palestras gratuitas disponíveis por uma semana, para obter conhecimento sobre os conceitos e questões gerenciais, administrativas e jurídicas que envolvem o sistema de franquias. Além disso, há a palestra magna com o presidente da escola de negócios Startse, Felipe Leal com o tema “New Retail da China como inspiração ao varejo brasileiro.

44 – Marketing & Vendas – 4ª mentoria do brMalls Partners

Data: dia 25 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Caito Maia, fundador e presidente da Chilli Beans e um dos tubarões do Shark Tank Brasil, vai compartilhar dicas valiosas sobre estratégias de marketing e vendas para empreendedores de pequenos e médias empresas de todo o país em mais uma mentoria coletiva do programa brMalls Partners.

45 – Cidade criativa para além do empreendedorismo branco

Data: dia 26 de setembro, às 10 horas

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O festival CriAtivar convida Helena Bherto (gerente de comunicação, sustentabilidade e diversidade na L´Oreal); Renato Azevedo (criador da Produção Preta); Gabriela de Matos (fundadora do escritório Brandão de Matos|Arquitetura e Urbanismo); e Aldren Flores (fundadora da startup digital +afro) para debater como o empreendedorismo branco domina o protagonismo da inovação e da criatividade.

46 – Empregabilidade e empreendedorismo trans

Data: dia 26 de setembro, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na hora de procurar emprego ou mesmo abrir o próprio negócio, homens e mulheres trans enfrentam dificuldades muito maiores que toda a comunidade LGBTQIA. Para discutir o assunto, o CriAtivar convidou Ariel Nobre (criador do Trans Mercado, projeto educacional de desenvolvimento profissional para transgêneros); Giowana Cambrone (advogada, vice-presidente comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/RJ); e Glamour Garcia (atriz).

47 – Innovation Weekend 2020

Data: dias 26 e 27 de setembro

Custo: 99 reais

Inscrições: pelo site

O Innovation Weekend 2020 é um festival de inovação e negócios. Nele, serão inúmeros espaços interativos para que mentes brilhantes se encontrem e discutam sobre inovação, tecnologia, negócios, marketing e entretenimento e gerem negócios.