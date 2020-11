26 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A chegada do mês de novembro pode ser uma oportunidade para aprender. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – O que todo empreendedor de Moda deve saber para ter um negócio de sucesso

Data: dia 2 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A live ”O que todo empreendedor de Moda deve saber para ter um negócio de sucesso” é uma iniciativa da Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, que tem o objetivo de compartilhar com os pequenos e médios varejistas do setor os fatores determinantes para um negócio sustentável no mercado atual. 2 – Cursos oline da Samsung Data: a partir de 2 de novembro

Custo: gratuito

Inscrições: até 29 de novembro, pelo site A Samsung inicia em 2 de novembro o sexto ciclo de cursos online e gratuitos em sua plataforma de capacitação em Internet das Coisas: o Code IoT, realizado em parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico. O novo ciclo do Code IoT aborda temas como “Introdução à Internet das Coisas”, “Aprendendo a programar”, “Eletrônica: conceitos e componentes básicos”, “Programação física com Arduino”, “Desenvolvendo apps para celulares” e “Construindo objetos inteligentes conectados”. É permitido se registrar em mais de um curso, e cada um deles tem duração de seis semanas.

3 – LinkLab Open Day[s] Data: de 3 a 5 de novembro, a partir das 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Um dos grandes desafios para as startups é conseguir oportunidades para apresentar seus produtos e serviços para grandes empresas. Para promover essa aproximação, o LinkLab, programa de inovação aberta da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), promove a sétima edição do LinkLab Open Day[s], evento de conversas e negócios entre startups e corporates. Ambev, Engie, ArcelorMittal, Koerich, CTG Brasil e Clamed Farmácias são algumas das empresas confirmadas.

4 – Inovação para um Mundo Melhor

Data: dia 3 de novembro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o propósito de debater o futuro dos negócios em esfera nacional e mundial e contribuir, assim, para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, o presidente da ABMEN – Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, André Chaves, apresenta um overview dos oito painéis que serão debatidos na CAMNe – Conferência Anual de Mentoria de Negócios. No painel, os executivos convidados devem explorar também o tema e debater como os 17 ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU podem servir de inspiração para a identificação de oportunidades de negócio.

5 – 23º encontro de investidores

Data: dia 3 de novembro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento, apresentado por Lívia Galasso, conta com a participação dos negócios Café Épico, Rato Rói e Impact Hub Floripa. O objetivo é mostrar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, os próximos lançamentos e esclarecer dúvidas para empreendedores e investidores.

6 – Open Talent Economy – Um olhar muito mais consciente sobre a busca, contratação e retenção de talentos nas organizações

Data: dia 3 de novembro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O novo momento da economia exige que as organizações tenham um olhar diferenciado para seus colaboradores e para todas as pessoas que ela pretende contratar. Para discutir o tema o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) promoverá um Talk Consciente com Bia Soares (sócia-fundadora da QWAN) e Alda Maria Campos (Sócia da Pares Estratégia & Desenvolvimento e integrante da Liga de Intraempreendedores).

7 – Semana das Milhas

Data: de 3 a 8 de novembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Norton Reveno, especialista em milhas e fundador do Milhas Lucrativas, realiza a Semana das Milhas, uma série online de três episódios que ensina qual é a melhor maneira de acumular milhas para viajar e como lucrar utilizando o cartão de crédito.

8 – Mês da Energia – Vertical Energia

Data: terça e quinta-feira, das 10h às 12h

Custo: gratuita

Inscrições: pelo site

A Vertical de Negócios Energia, da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), realiza em novembro o Mês da Energia, evento focado na discussão e capacitação dos temas de interesse do setor elétrico. Inovação, uso de inteligência artificial e machine learning, energia solar fotovoltaica e oportunidades da mobilidade elétrica no Brasil serão algumas das pautas abordadas por grandes especialistas do setor. Empresas como Enel Brasil, Grupo Energisa, AES Tietê, Soprano, CTG, Engie, CCEE, Neoenergia, Voltalia e Abraceel estão confirmadas nos debates.

9 – Estação Hack na Estrada – Jornada Nordeste

Inscrições: até dia 4, pelo site

Custo: gratuito

Data: painel no dia 16 de novembro, às 17h

Diálogos empreendedores Nordeste: inspiração e prática para a retomada na região. O evento será mediado por Eduardo Lopes (Facebook) e terá as participações de Priscila Martins (Artemisia), Anderson Braga (Agenda Edu), Rafael Wandrey (coordenador-geral de Empreendedorismo Inovador do Ministério da Economia), Priscila Veras (Muda Meu Mundo) e Silvio Meira (Digital Estrategy Companhy). O objetivo é apoiar empreendedores e oferecer insights a quem quer empreender com impacto social no Nordeste. 10 – HostGator Insights Data: dia 4 de novembro, às 9h

Custo: gratuito

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Muitos empreendedores já perceberam que a presença online é fundamental para vender e prosperar, mas como crescer na internet? A HostGator – multinacional de hospedagem de sites – aborda o assunto durante o evento online HostGator Insights, um dia inteiro de imersão no universo dos negócios e das vendas online. Gratuito, o HostGator Insights reunirá palestrantes nacionais e internacionais de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, Facebook, Linkedin, SEMrush, Supersonic, entre outras.



11 – Webinar Winnin – A produção de conteúdo online sobre o mercado financeiro

Data: dia 4 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Winnin, startup que mapeia a cultura nas redes com inteligência artificial, o evento apresentará dados sobre o consumo de vídeo online relacionado a finanças e empreendedorismo nas redes, trazendo insights data-driven sobre a produção de conteúdo financeiro na internet. Será apresentado por Marie Mamedes, estrategista criativa da Winnin, e Victoria Cosato, diretora de estratégia criativa da Winnin.

12 – O Futuro do Trabalho, Agora | Live Salesforce com Nina Silva

Data: dia 4 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Salesforce convida a Nina Silva, uma das fundadoras do Movimento Black Money (MBM) e fundadora e presidente do D’Black Bank, para uma conversa com Priscila Castanho, diretora de Employee Success da Salesforce, sobre o Futuro do Trabalho. O Bate-papo irá abordar temas como capacitação, trabalho remoto e papel das empresas na qualificação da força de trabalho, além de trazer dados obtidos pela pesquisa “Série Global Stakeholder – O Futuro do Trabalho, Agora”, realizada pela Salesforce. 13 – Acesso a Capital e Governança – 6ª mentoria coletiva do brMalls Partners Data: dia 4 de novembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Carlos Miranda, presidente da X8 Investimentos, e Donato Ramos, diretor da Imaginarium, vão trocar experiências e dicas sobre acesso à capital e governança – dois dos maiores desafios de pequenas e médias empresas. Com transmissão ao vivo no canal Juntos pelo Varejo, a mentoria coletiva é dedicada a empreendedores de todo o Brasil. O evento é mais uma realização do programa de empreendedorismo brMalls Partners, idealizado pela empresa de shoppings em parceria com a Endeavor.

14 – Como transformar problemas em oportunidades

Data: dia 4 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na live desta semana, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, recebe Hernane Ferreira Junior, advogado, empreendedor e fundador da Em Construção, empresa de aprendizagem, negócios, desenvolvimento pessoal e liderança com foco em jovens empreendedores.

15 – BootCamp de Data Science Aplicada

Data: dia 4 de novembro

Custo: 2.400 reais

Inscrições: até 3 de novembro, pelo site

A Alura, plataforma online de ensino de tecnologia e negócios digitais, está com matrículas abertas para o BootCamp de Data Science Aplicada. O curso, que é totalmente online e 100% voltado à ciência de dados, tem duração de 12 semanas e contará com diversos desafios que serão acompanhados pelos instrutores participantes.

16 – 9º Fórum Rede Mulher Empreendedora

Data: 5 e 6 de novembro, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Fórum RME é o maior evento de empreendedorismo feminino do país e neste ano acontece de forma totalmente gratuita e online. O tema desta 9ª edição é “Conquistando a autonomia econômica do seu negócio”. Nos dois dias de evento, o Fórum terá atividades divididas entre a Arena Marketing e Vendas, a Trilha Empreendedora, as Mentorias, a Rodada de Negócios, além do Palco Principal. Serão mais de 100 palestrantes compartilhando suas experiências e dicas valiosas para você e seu negócio.

17 – Marco Legal das Startups: o que está em jogo no Congresso?

Data: dia 5 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A atuação de startups no Brasil e o empreendedorismo inovador estão sendo debatidos em um projeto de lei complementar que pretende viabilizar o fomento aos negócios no país. O Marco Legal das Startups se encontra atualmente em tramitação no Congresso. Enquanto a decisão não chega, o Zilveti Advogados vai debater o que existe por trás da iniciativa do governo em movimentar o setor.

18 – Check-up para Black Friday

Data: dia 5 de novembro, das 13h às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Locaweb, um dos pioneiros em soluções para transformação digital de negócios no Brasil, organizou mais de 6h de palestras para ajudar a preparar o e-commerce para a Black Friday. O

evento é direcionado para todo mundo que tenha interesse em aprender técnicas e estratégias para ter um bom desempenho em datas sazonais, bem como em vendas gerais.

19 – 8° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória

Data: dias 5 e 6 de novembro, das 15h30 às 19h

Custo: 20,10 reais

Inscrições: pelo site

A capital capixaba receberá o 8º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, o maior evento de conteúdo do estado promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, e terá palestrantes importantes, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que estará presente no evento; o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto e o fundador e CEO do Nubank, David Vélez.

20 – A Internet das Coisas como propulsora da inclusão social e econômica

Data: dia 5 de novembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar, a ABINC apresentará a parceria com a Lyra e a Almaroma Tech, através da qual fomentam a inclusão socioeconômica pela adoção de tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas em casa, no trabalho e em deslocamento. Esta parceria engloba não apenas Pessoas com Deficiência (PcD), mas também idosos, gestantes e crianças, entre outros grupos.

21 – Agilize o fechamento do seus negócios com assinatura digital

Data: dia 5 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento contará com a participação de Vinicius Duval, executivo de contas na Docusign, e Milena Moreira, diretora da Paulista Imóveis, para falar sobre como a utilização de assinaturas digitais permite as imobiliárias e aos clientes fechar negócios com mais praticidade, rapidez e menos burocracia. A live irá trazer uma reflexão de que mesmo com a necessidade de mudança cultural por parte dos profissionais do mercado imobiliário, ainda existem imobiliárias e corretores que após 7 meses de contexto de isolamento não enxergam os benefícios de digitalizar-se como uma solução prática.

22 – Ela é CTO: Construa um presente Female Tech

Inscrições: até dia 6, pelo site

Custo: 4.000 reais

Data: dia 10 de novembro até 18 de março

O programa Ela é CTO powered by Google Startups nasceu de uma parceria da B2Mamy Aceleradora com a Mastertech, escola que oferece cursos nas áreas de tecnologia emergente e negócios digitais, referência em transformações B2B e cursos B2C, tendo em seus valores a diversidade. Portanto, formar mães para serem líderes em tecnologia é mais que uma missão. O programa é destinado ensinar mulheres que não necessariamente possuem familiaridade com tecnologia, conhecimentos técnicos e habilidades de liderança para que iniciem uma carreira no mercado de tecnologia ou possam aplicar essas competências em seus negócios.

23 – Desafio Acorda Pobre Mortal

Data: de 8 a 12 de novembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ajudar aqueles que desejam ter autonomia financeira, o especialista em mercado financeiro, Lucas Rufino, realiza o Desafio Acorda Pobre Mortal, no qual irá ensinar gratuitamente como analisar ativos, montar carteira de investimentos, desvendar mitos e verdades sobre o mercado financeiro e temas como análise de ações, fundos imobiliários e como montar sua própria carteira de investimentos.

24 – Jornada JA Startup

Inscrições: até o dia 10, pelo site

Custo: gratuito



Para auxiliar jovens empreendedores que buscam colocar em prática suas ideias, a organização social JA Brasil e a escola de negócios StartSe promovem o evento online e gratuito Jornada JA Startup. Durante o programa, os participantes terão a oportunidade de trabalhar em cima de uma ideia de startup que vislumbram, modular um produto e modelo de negócios e, ao final, apresentar o pitch da sua startup. Estes projetos, por sua vez, poderão ser inscritos no Desafio JA Startup, que premiará o melhor deles com uma bolsa para o programa online da Founder Institute, uma das maiores aceleradoras de startups em estágio inicial do mundo, sediada no Vale do Silício.

25 – Climathon 2020

Inscrições: até dia 12, pelo site

Custo: gratuito

Data: dias 13 e 14 de novembro

A edição de 2020 do Climathon, maior hackathon do mundo focado em soluções de mitigação de efeitos climáticos, terá versão online brasileira para seleção de projetos locais. O evento busca propostas inovadoras que impulsionem no Brasil a economia azul circular. A competição é aberta a empreendedores, startups pro-clima e pesquisadores que apresentem ideias de soluções para um dos seguintes temas estratégicos: “Resiliência Climática para Negócios e Comunidades frente a Eventos Extremos”, “Gestão do Resíduo no Caminho e no Mar” e “Impacto com Resíduo e Microplástico – Soluções por uma Moda Circular”. Os primeiros colocados em cada uma das três categorias receberão sessões de mentoria concedidas por investidores de impacto, além de concorrerem à premiação global, que oferecerá uma vaga para incubação no EIT Climate-KIC, comunidade de conhecimento e inovação apoiada pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia.

26 – Curso gratuito e online de programação

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site