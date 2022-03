Dez franquias para investir com até R$ 20 mil

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias brasileiras cresceram 10,7% em 2021. No período, o mercado faturou R$ 185 bilhões, recuperando as perdas de 2020 e se aproximando dos números registrados na pré-pandemia.

As franquias sempre atraíram quem quer empreender por oferecer um risco baixo, uma vez que o modelo de negócios já foi testado anteriormente. Mas se engana quem pensa que é preciso investir rios de dinheiro para criar um empreendimento de sucesso no ramo.

Nos últimos anos e, principalmente depois da pandemia, tem se popularizado os formatos de franquias mais enxutas, muitas vezes home based, focado em quem quer abrir o próprio negócio e, ao mesmo tempo, tem pouco dinheiro para investir.

Por isso, EXAME selecionou algumas opções de franquia com baixo investimento inicial para ajudar quem quer empreender, mas não pode gastar muita grana. É preciso ter em mente que, nesses casos, o retorno sobre o investimento costuma ser rápido, porém, a taxa de lucratividade da franquia tende a ser menor que a do segmento no geral.

Como sempre, antes de começar o negócio o ideal é estudar o mercado que quer empreender e conversar com outros franqueados antes de assinar o contrato.

As informações a seguir foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Confira, a seguir, dez franquias para abrir uma empresa com até R$ 20 mil:

1. Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a Mr. Fit é um fast-food de alimentação saudável. Em 2014, a companhia entrou para o ramo de franquias.

Atualmente, a Mr. Fit conta com 513 lojas, além do modelo home based, de refeições congeladas.

Investimento inicial: R$ 6 mil (Mr. Fit Café).

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): dez a 36 meses

2. Monitorias Reforço Escolar

A Monitorias Reforço Escolar oferece reforço escolar e aulas particulares por meio de uma plataforma online que reúne mais de 7 mil professores parceiros cadastrados em sua base.

Criada em 2014, a empresa entrou para o mercado de franquias em 2020 e conta com mais de 50 unidades, espalhadas por vários estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 7,99 mil (para cidades até 50 mil habitantes)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): seis a oito meses

3. Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores.

A rede quadruplicou desde o início da pandemia. São 24 unidades espalhadas pelo Brasil, Uruguai e Canadá. Com operações encaminhadas para inauguração nos próximos meses, a previsão é de ultrapassar as 40 até o fim do ano.

Investimento inicial: R$ 8,5 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): até 18 meses

4. Gigatron

Fundada em 1998, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, a Gigatron atua com o fornecimento de um software de Gestão, o Giga ERP. Com foco em oferecer sistemas para pequenas e médias varejistas, a empresa atende restaurantes, minimercados e microindústrias.

Entrou para o mercado de franquias em 2012 e, desde então, soma 62 unidades franqueadas.

Investimento inicial: R$ 10,5 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): um a 12 meses

5. Frida Underwear

Fundada em 2017 em Dois Irmãos (RS), a Frida Underwear é uma rede de vestuário especializada em lingeries. A marca nasceu como e-commerce e, em 2020, entrou para o ramo de franquias com o modelo de negócio online, home office e loja física.

Atualmente, a empresa conta com 25 unidades franqueadas e fechou o ano de 2021 com faturamento de R$ 1 milhão.

Investimento inicial: R$ 13.597,00 para a opção home office (já incluso estoque de 100 peças)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): três meses

6. A BidonCred

A corretora de seguros BidonCred surgiu em 2010, em Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre, e entrou para o mercado de franquias em 2016. A marca atua pelo sistema home office e loja física e, atualmente, possui 103 unidades franqueadas e mais duas lojas próprias.

Em 2022 passou a oferecer serviços financeiros e, atualmente, comercializa seguros e créditos nas áreas de: acidentes pessoais, empresarial, condomínios, responsabilidade civil, risco de engenharia, imobiliário, caminhão, motos, frotas de veículos, automóvel e seguro de vida. Além de empréstimo consignado, crédito empresarial, consórcio, financiamentos, entre outros.

Investimento inicial: R$ 15,59 mil (modelo home office)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): dois a três meses

7. Vai Voando

Criada há mais de 12 anos, a Vai Voando é uma agência de turismo focada nas classes C e D, que já vendeu mais de 920 mil passagens. Pertencente à BeFly, a companhia entrou para o modelo de franquias em 2019 e, desde então, criou uma rede com 200 franqueados.

A empresa oferece passagens rodoviárias, hospedagens, pacotes de viagens e ingressos. Também possui um modelo de modalidade de pré-pagamento, em que é possível financiar os pacotes.

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): Em média oito meses

Investimento inicial: R$ 17 mil

8. Kinsol Energias Renováveis

Fundada em 2013, em Uberaba (MG), a Kinsol Energias Renováveis atua no mercado de geração de energia solar. A empresa é especializada na venda de equipamentos produzidos pela WEG, multinacional brasileira fabricante de equipamentos elétricos.

A Kinsol entrou para o ramo de franquias em 2021 e, atualmente, conta com 120 unidades franqueadas.

Investimento inicial total: a partir de R$ 17,6 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): seis meses

9. Dryjet

Criada em 2009, a empresa de lavagem ecológica e serviços de estética automotiva entrou para o mercado de franquias em 2011 e hoje conta com 42 unidades franqueadas.

Durante a pandemia, a maioria dos segmentos foi fortemente afetada e a economia do país sofreu enormes danos com o baixo consumo, mas nesse cenário, o fundador da Dryjet, Alexandre Valença não tem do que reclamar. Em 2020 abriram 18 novas unidades, e pretende fechar o ano com 45 unidades e um faturamento de R$ 2,5 milhões.

Investimento inicial: R$ 19 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): seis a 12 meses

10. Bebidas Online

O Bebidas Online é um aplicativo de bebidas que intermedeia a entrega de bebidas e artigos de conveniência entre o consumidor final e usuário e distribuidoras.

Criada em 2019, a empresa entrou para o segmento de franquias em 2020 e, até o momento, conta com 140 franqueadas.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 12 meses