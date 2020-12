WEG lança tomadas e interruptores que eliminam o coronavírus

A fabricante catarinense WEG acaba de lançar uma linha de tomadas e interruptores que promete eliminar 99,99% de contaminação viral em menos de 10 minutos, incluindo o novo coronavírus. O lançamento é mais um passo na estratégia da empresa de inovação e ampliação de portfólio.

Segundo a companhia, a linha Composé NobaC é voltada para ambientes hospitalares, escolares, hotéis e demais locais que “necessitam reduzir custos e riscos gerados por infecções ou contaminações cruzadas, causadas principalmente por micróbios e bactérias.”

A empresa informa que o laboratório de Virologia da Unicamp atestou que, em menos de 10 minutos, os acabamentos elétricos da linha são capazes de inativar 99,99% da contaminação viral caso haja contato do vírus com as superfícies da placa e do mecanismo.

Na prática, isso significa que, se uma pessoa contaminada ligar a luz ou utilizar uma tomada da linha, a proteção eliminará o vírus em menos de 10 minutos.

A companhia explica que as placas com proteção antimicrobiana e antiviral são fabricadas com nanopartículas atóxicas especiais, que combatem a proliferação de micróbios, bactérias e vírus do gênero betacoronavírus (mesmo das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, entre outros).

“Nos produtos NobaC, a nanotecnologia antimicrobiana é aliada à inovação e à versatilidade”, diz a WEG em comunicado. Com espelho e teclas de superfície polida e sem parafusos aparentes, os interruptores e tomadas são de fácil limpeza, possuem cinco anos de garantia no mecanismo eletromecânico e se destacam pela segurança e simplicidade na fixação e retirada dos módulos.

A linha já está disponível em home centers e distribuidores, que vendem para lojas de pequeno e médio porte em todo o país.

A WEG vem se destacando nos últimos anos principalmente pela diversificação do portfólio, com foco importante em inovação e tecnologias rumo à nuvem. Não à toa, os papéis da companhia na bolsa brasileira tiveram altas acima de 200% neste ano, com destaque para a resiliência em meio à pandemia.