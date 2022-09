VX4, "carro voador" da Gol, realiza primeiro voo; veja vídeo

A fabricante britânica Vertical Aerospace anunciou que o seu modelo de eVTOL, veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, também conhecido como "carro voador" VX4, realizou seu primeiro voo durante teste no último final de semana.

Cerca de 1.400 aeronaves já foram reservadas pelas principais companhias aéreas do mundo, incluindo Virgin Atlantic, American Airlines, Japão Airlines e Air Asia, além da companhia brasileira Gol. A expectativa da Vertical é que o VX4 eVTOL obtenha a certificação até 2025.

O teste faz parte de uma série de etapas para verificar a segurança e eficiência da aeronave. No primeiro voo, o VX4 ficou a um metro e meio do chão, manobrado por um piloto humano.

A fabricante diz que optou pelo voo tripulado para provar aos reguladores que é possível atender os padrões de segurança. “Este momento representa um salto gigantesco para a aviação”, disse Stephen Fitzpatrick, CEO da Vertical Aerospace.

Os próximos testes de voo vão colocar a aeronave urbana a 15 metros de altura e, finalmente, entre 1,5 km e 3 km acima do solo. A expectativa é que o veículo consiga transportar até cinco passageiros, contando com piloto, percorra cerca de 160 km, com velocidade máxima de até 325 km/horas, sem ruído e zero emissões operacionais.

Veja vídeo do primeiro voo realizado pelo eVTOL VX4: