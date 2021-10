Vibra compra Comerc e atravessa IPO, diz site

A Vibra (ex-BR Distribuidora) comprou a empresa de energia Comerc, atravessando o IPO já precificado da companhia. A informação é do portal Pipeline, do Valor Econômico.

Fundada há 20 anos como uma comercializadora de energia, a Comerc expandiu sua atuação para outros setores, como a prestação de consultoria para geradoras e distribuidoras, migração de companhias para o mercado de gás e a gestão de projetos renováveis para empresas que desejam gerar a própria energia.

Antes da aquisição, o intervalo indicativo do do papel estava entre 16,87 e 18,56 reais. De acordo com o prospecto, quase 90 milhões de seriam ofertadas, com possibilidade de lote adicional equivalente a 35% desse volume.

Na última quinta-feira, a coluna Broadcast, do Estadão, reportou que quase 90% das ações do lote inicial já teriam sido garantidas a investidores institucionais. O prospecto afirmava que sete gestoras de investimentos entrariam na oferta como investidores âncoras: Atmos, Núcleo, Verde Asset, Brasil Capital, Itaú, Truxt e Neo.

O movimento marca o apetite do CEO Wilson Ferreira Jr. Em agosto deste ano, a companhia já havia anunciado uma joint venture com a Copersucar.