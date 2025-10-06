Com inscrições abertas para o vestibular, a São Leopoldo Mandic forma médicos em hospitais-escola

Com hospitais-escola próprios e presença em quatro cidades, a Faculdade São Leopoldo Mandic abriu as inscrições para o Vestibular de Medicina 2026. Reconhecida entre as melhores instituições de ensino em saúde do país, a Mandic oferece 529 vagas distribuídas entre os campi de Campinas, Limeira e Araras (SP) e Arcoverde (PE). O prazo para as inscrições vai até 17 de outubro, às 22h, com inscrições pelo site.

Fundada em 1978 pelo cirurgião-dentista José Luiz Cintra Junqueira, a Instituição se destacou na Odontologia antes de lançar a graduação em Medicina, em 2013. Desde então, consolidou um modelo que integra ensino e assistência com estrutura hospitalar própria — diferencial raro entre faculdades privadas —, garantindo cenários de prática sob gestão direta.

O curso tem seis anos de duração e currículo ancorado em raciocínio clínico, profissionalismo, inovação e gestão. A formação é presencial e integral, com inserção direta nas rotinas hospitalares e da rede pública de saúde, desde os primeiros anos.

O curso de Medicina da São Leopoldo Mandic mantém, há 15 anos consecutivos, a nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC

Desde o início da graduação, os estudantes participam de práticas supervisionadas em cenários diversificados: UBSs, CAPS e hospitais da rede pública, além de unidades próprias com atendimento ao SUS — como hospitais, centros de reabilitação, UPAs e ambulatórios. A presença regular junto a pacientes acelera a maturidade clínica e a segurança assistencial; a gestão direta dos cenários de prática assegura preceptoria qualificada e acompanhamento de indicadores assistenciais.

No ensino, a Mandic combina tecnologia de ponta — mesas anatômicas 3D, simuladores de cirurgia laparoscópica e robótica, além de simuladores clínicos de alta fidelidade — com contato com pacientes e aulas em peças anatômicas reais. O corpo docente é majoritariamente formado por mestres e doutores com forte atuação assistencial.

O Programa de Internacionalização é outro pilar. Além de receber alunos estrangeiros para estágios no Brasil, a Mandic sediou, em 2024 e 2025, o curso Principles and Practice of Clinical Research (PPCR), da Harvard T. H. Chan School of Public Health. A instituição mantém convênios com centros de ensino e pesquisa nos Estados Unidos, Índia, Indonésia, Itália e Portugal. No programa de mobilidade, os alunos podem realizar intercâmbios acadêmicos, estágios clínicos internacionais, voluntariado em saúde e workshops em instituições parceiras.

Modelo pedagógico centrado na prática clínica

Com mais de 374 cursos de medicina autorizados no país, o Brasil ainda enfrenta desigualdades na distribuição de médicos e limitações estruturais em parte das instituições de ensino. Segundo o Conselho Federal de Medicina, são 598.573 médicos ativos — 2,81 por mil habitantes —, mas persistem vazios assistenciais, sobretudo em áreas remotas.

Diante desse cenário, garantir vivência prática desde cedo faz diferença. A integração entre faculdade e assistência aproxima o aluno da rotina de todos os níveis de atenção (básica, especializada e hospitalar), formando profissionais mais preparados para as necessidades reais do SUS.

“Adotamos um modelo de ensino que garante atividade prática longitudinal: nossos estudantes atuam de forma contínua nas unidades próprias e em serviços da rede pública sob gestão integrada, com preceptoria multiprofissional e metas assistenciais acompanhadas”, explica Guilherme de Menezes Succi, diretor-executivo da Graduação de Medicina da São Leopoldo Mandic.

Em Araras, por exemplo, o Hospital São Leopoldo Mandic — hospital geral com mais de 200 leitos e referência para mais de 20 municípios junto ao SUS — também é responsável pela gestão da UPA, do Pronto Atendimento Municipal e do Centro de Reabilitação Neurológica (CEREN).

“Essa presença regular no SUS, aliada à gestão direta dos cenários de prática, acelera o desenvolvimento clínico, fortalece a segurança do paciente e forma médicos alinhados às necessidades reais do Brasil”, diz.

Ao todo, a estrutura de saúde da instituição conta com 361 leitos ativos e realizou, em 2024, cerca de 342 mil atendimentos em urgência e emergência em especialidades como clínica médica, ginecologia, cirurgia, psiquiatria e pediatria, entre outras.

Onde ficam os cursos de Medicina da São Leopoldo Mandic

Campinas (SP)

Limeira (SP)

Araras (SP)

Arcoverde (PE)

Informações do processo seletivo

Taxa de inscrição: R$ 250

Prazo de inscrição: até 17 de outubro, às 22h

Prova online: 22 de outubro

Resultado: 27 de outubro

• Inscrições: www.slmandic.edu.br