Vendas do comércio das pequenas empresas crescem 7% na Black Friday 2022

O Índice Omie de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas (IODE-PMEs) aponta um resultado positivo na movimentação financeira real das PMEs durante a Black Friday deste ano. No acumulado de novembro, até a data exata do evento, 25 de novembro, o crescimento real do comércio varejista foi de 7%, quando comparado com o mês anterior.

A análise verifica a movimentação financeira de 65 segmentos do varejo, considerando a média diária do acumulado do mês, até a data da Black Friday, época com maior concentração de vendas relacionadas ao período promocional.

Qual segmento mais cresceu na Black Friday?

Ao avaliar os setores que puxaram esse movimento no último mês, fica evidente a influência do período promocional no resultado. Os segmentos que tiveram melhor performance na comparação com o mês anterior foram:

Brinquedos e artigos recreativos (+81,9%);

(+81,9%); Artigos médicos e ortopédicos (+40,3%)

(+40,3%) Tapeçaria, cortinas e persianas (+34%)

(+34%) Comércios de calçados (+20%)

(+20%) Cosméticos, perfumaria e higiene pessoal (+9,4%)

Ao comparar com novembro de 2021, as PMEs do varejo registraram um avanço de 4% na movimentação financeira média diária neste ano. Ou seja, além de atestar o benefício sazonal do período promocional, o IODE-PMEs indica que os efeitos da data sobre o varejo foram maiores do que os verificados em 2021.

“O crescimento tem como pano de fundo o encolhimento da inflação nos últimos meses e a melhora no mercado de trabalho. Há um aumento da renda disponível da população para o consumo de itens não essenciais, favorecendo os resultados de diversos segmentos durante a Black Friday”, explica Felipe Beraldi, gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem.

Mesmo nesse contexto de juros elevados, impedindo a tomada de crédito dos consumidores, o comércio é o destaque no IODE-PMEs no ano, acumulando crescimento de 4,9% ante o mesmo período de 2021, considerando os dados fechados do índice entre janeiro e outubro de cada ano.

