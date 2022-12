6 dicas para pequenas empresas venderem mais no Natal

Como acelerar minha empresa? Essa é uma das perguntas que está sempre na cabeça dos empreendedores. Depois da Black Friday, o Natal é a próxima data com potencial para acelerar pequenos negócios.

Para Alfredo Soares, sócio e fundador do G4 Educação e investidor anjo em mais de 20 startups, é preciso estudar o mercado, conhecer a fundo as necessidades do seu consumidor e se destacar no que faz para tornar um negócio lucrativo.

Confira a seguir seis dicas de Soares para auxiliar pequenos empreendedores a acelerarem seus negócios neste fim de ano.

1. Prepare o seu estoque

Ter planejamento do seu negócio é fundamental. Com isso em mente, é necessário preparar e antecipar o seu armazenamento de produtos. É preciso estudar e entender o que vai gerar um aumento de demanda para a sua empresa, além de preparar o sortimento e a profundidade do seu estoque para os futuros cenários.

2. Cuidado com os descontos

Tenha atenção na hora de criar as promoções de final de ano! Toda a estratégia precisa ser analisada antes, para que não atrapalhe o resultado final. Saiba avaliar o potencial do seu produto para saber qual deles vai aplicar o desconto. Afinal, algumas peças e mercadorias têm boa performance o ano todo e não precisam de nenhuma aceleração com promoção.

3. Acompanhe as taxas de pagamento

Os picos de venda durante o final do ano podem ser um problema, principalmente com Black Friday e Natal próximos. É preciso analisar e alinhar as taxas do seu produto para que você aumente nas vendas e cuide do fluxo do negócio. É extremamente importante olhar para a taxa de conversão do seu meio de pagamento atual e sempre deixar outros dois extras para caso tenha um eventual contratempo; assim você não perde a demanda de tráfego em seu site, principalmente quando se trata de e-commerce.

4. Aposte nos canais de mídia

Os canais que promovem lead também geram demandas para o seu negócio. É necessário ficar atento, porque eles costumam ter um aumento relevante nesta época do ano, devido ao crescimento de investimento das empresas. Então, aposte neles, desde contratações de influenciadores a outros tipos de mídia. Se antecipe para capturar o lead, assim você já terá relacionamento com essa audiência e não vai precisar se aproximar de um novo público a curto prazo.

5. Administre a gestão da sua empresa

Para um bom controle de gestão, você precisa olhar para o fluxo de caixa e administrar os pagamentos dos funcionários. Essa dica é fundamental para que sua empresa continue crescendo. Olhar para esse ponto é garantir segurança e rentabilidade do próprio capital da empresa. Além disso, fique atento no seu time! Estude a demanda, o aumento de atendimento, de suporte e fluxo da empresa. Com isso você vai preparar sua equipe para atender o consumidor perfeitamente bem e antecipar contratações necessárias.

6. Valorize seus clientes

Fim do ano é sempre uma ótima oportunidade para fidelizar novos clientes e manter os antigos. E para se destacar de outras marcas, garanta que você os conheça. Use dados de compras e de pesquisa para fazer ofertas segmentadas, assim você consegue entregar o melhor benefício e valor para o consumidor. O que você plantar agora no fim do ano certamente vai gerar resultado para o próximo ano.

