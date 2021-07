Vendas de vacina da AstraZeneca alcançam US$ 1,17 bilhão no 1º semestre

O laboratório AstraZeneca anunciou nesta quinta-feira (29) que as vendas de sua vacina contra a covid-19 alcançaram 1,17 bilhão de dólares no primeiro semestre do ano. O valor corresponde à entrega de quase 319 milhões de doses em todo o mundo.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

As vendas representaram 572 milhões de dólares na Europa e US$ 455 milhões nos mercados emergentes, informou o grupo anglo-sueco em um comunicado

O faturamento da empresa no período aumentou 23% em ritmo anual, a 15,5 bilhões de dólares, e o lucro líquido da parte que possui o grupo (40%), a 2,1 bilhões de dólares.

A farmacêutica destacou que os avanços em sua carteira de produtos em desenvolvimento e a recente compra da Alexion sustentam o crescimento a longo prazo.

"A AstraZeneca gerou um novo período de forte crescimento graças a um rendimento sólido em todas as regiões e em todas as patologias, sobretudo na área da oncologia", afirmou o CEO da empresa, Pascal Soriot.

O grupo anglo-sueco anunciou em meados de julho que o Reino Unido aprovou a compra, por 39 bilhões de dólares, da empresa de biotecnologia americana Alexion, especializada em doenças raras.

Apesar dos números, a AstraZeneca "reconhece que há riscos e incertezas vinculadas ao impacto da covid-19, incluindo o impacto potencial de novos medicamentos contra o vírus que atualmente estão em fase de desenvolvimento clínico".

A vacina da AstraZeneca contra a covid-19 foi uma das primeiras a chegar ao mercado, mas gerou problemas para a empresa, sobretudo pelas dúvidas a respeito de sua eficácia e o surgimento de coágulos sanguíneos, muito raros, em alguns pacientes. Além disso, o grupo está envolvido em uma disputa judicial com a União Europeia pelas entregas de doses.