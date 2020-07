Vem aí um carro popular da Tesla? Elon Musk indica que sim

Enquanto os amantes de carros esperam a chegada da inovadora picape Cybertruck, a Tesla já está pensando nos próximos passos de seu portfólio. Logo após liberar os resultados financeiros do segundo trimestre da sua companhia – cujo lucro surpreendeu analistas -, Elon Musk participou de uma conferência com investidores e imprensa para comentar os números.

Durante sua fala, o empresário afirmou que para continuar a crescer a Tesla planeja lançar um modelo compacto em breve.

“É importante fazemos um carro acessível. Penso que não vamos ter sucesso em nosso objetivo se não tivermos um carro acessível. Uma das coisas que mais me incomodam no momento é que nossos carros não são acessíveis o bastante. E precisamos mudar isso”, disse Musk, sendo citado pelo site da Business Insider.

O empreendedor, no entanto, não deu muitas pistas de como será o veículo. Disse somente que ter um modelo mais barato na linha da Tesla é um movimento já esperado, mas que ainda está longe de acontecer, uma vez que a companhia está focada em outros veículos, como o Model Y e o próprio Cybertruck.

“Não podemos comentar sobre nossa linha além do que já anunciamos. Queremos reservar isso para os lançamentos. Mas é razoável pensar que vamos produzir um carro compacto em algum momento e também que estudos construir um veículo um pouco maior. Isso tudo é provável em algum momento. Mas ainda estamos trabalhando com o Model 3, o Model Y e o Cybertruck. Então vai levar algum tempo para termos essas novidades”.

Hoje o Model 3 é considerado o carro mais barato da Tesla, com preço a partir de 38 mil dólares (quase 200 mil reais na cotação atual). Por isso, a necessidade da empresa de ter um modelo mais acessível. No começo do mês, a montadora diminuiu o preço do Model Y como uma tentativa de atrair mais clientes – principalmente os mais jovens. A fabricante também tinha planejado uma versão mais barata do próprio Model Y, mas acabou desistindo do plano.