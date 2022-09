Vamos Latam Summit: encontro de startups, CEOs e investidores debate tendências na América Latina

Nesta quarta-feira, 21, acontece o Vamos Latam Summit, evento de inovação que reúne empreendedores e algumas das principais liderança do ecossistema latino-americano de startups. Promovido pela Latitud, plataforma de apoio ao empreendedorismo na região que pretende conectar as principais ideias inovativas da nova geração a investidores e agentes estratégico para o crescimento desses negócios.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Durante um dia de programação, o evento terá painéis com fundadores de pequenas empresas de tecnologia e também e investidores de startups de renome na América Latina. Entre eles estão:

Andres Bilbao, co-founder da Rappi;

Sergio Furio, founder & CEO na Creditas;

Dileep Thazhmon, founder & CEO na Jeeves;

Camilla Junqueira, diretora da Endeavor;

André Barrence, head do Google for Startups;

Mike Krieger, brasileiro e co-founder do Instagram (em painel virtual)

Já entre os principais fundos que confirmaram presença estão a16z, NFX, Canary, Kaszek, Monashees, Andreessen Horowitz e Harlem Capital. O evento acontece de forma presencial, no Espaço Villa Lobos, em São Paulo.

Principais temas

A programação terá palestras sobre o mercado para fintechs, o cenário atual do venture capital, transformação digital na América Latina e também abordará as principais lições para CEOs. Os interessados em participar podem se inscrever no site para adquirir ingressos.

A inovação na América Latina

A proposta é conectar essas personalidades com o objetivo de impulsionar o ecossistema local de empreendedorismo, especialmente no caso de startups em fases iniciais (early stage) que precisam firmas seus primeiros contatos para crescer.

"É uma oportunidade única para startups early stage e empreendedores em geral interessados em construir o futuro do setor de tecnologia da América Latina. Pretendemos disseminar conhecimento, abrir caminhos e, assim, estimular todo o potencial que existe na região”, afirma Brian Requarth, cofundador da Latitud.

Fundador da Latitud, Requart é empreendedor serial. Ele também fundou a Viva Real. Na criação da plataforma de apoio ao empreendedorismo latino e investimentos em startups da região também estão Gina Gotthilf (ex-Duolingo e ex-Tumblr) e Yuri Danilchenko (ex-Escale). Em março deste ano, a Latitud captou R$ 50 milhões.

Segundo a Latitud, a primeira edição do evento Vamos Latam Summit pretende ser uma vitrine para um projeto maior, a São Paulo Tech Week, um movimento para fortalecer os pensadores e os empreendedores da região.

VEJA TAMBÉM

Kavak, de venda de carros usados, atrai HSBC, Goldman e Santander em captação de US$ 810 milhões

Recorde no crowdfunding, Simple&Co capta R$ 3,5 milhões em rodada liderada por Bertha Capital