Bússola & Cia: Home Agent abre 700 vagas on-line para Black Friday

A Home Agent, scale-up de gestão de trabalho remoto e relacionamento com cliente 100% on-line, iniciou processo de seleção de 700 pessoas para preencher as posições de trabalho que a empresa criará para atender a demanda de seus clientes no período anterior à Black Friday, data de grande volume de vendas do comércio eletrônico. De acordo com Fabio Boucinhas, CEO da empresa, a companhia deve ter um incremento de 30% em seu faturamento pela data. E o mercado está otimista com a retomada do emprego e crescimento da economia, apostando em vendas melhores neste ano.

Ciclos

O Vetor AG, programa de inovação da construtora Andrade Gutierrez, inicia seu 5o ciclo. Serão sete desafios voltados a startups, nacionais e internacionais, nos temas: 5G - Conectividade no canteiro de obras, Canteiro Verde, RH 4.0, Produtividade de Equipamentos, Treinamento e Comunicação, Gestão de desvios em projetos e Cadeia de Suprimentos e Estoque. A primeira etapa do ciclo é a inscrição de soluções alinhadas aos desafios, abertas até o dia 25 de setembro no site http://www.vetorag.com.br. Serão selecionadas as empresas que passarão pelo Pitch Day, quando cada uma delas apresentará sua solução. Na última etapa, até 8 empresas testarão suas soluções nas obras da AG durante um período de seis meses.

Crescimento asfaltado

À frente da Refinaria de Mataripe há menos de um ano, a Acelen alcançou recorde na produção e comercialização com asfalto. No mês de agosto, a empresa produziu mais de 20 mil toneladas, distribuídas em todo o território nacional, crescimento de 87% em relação a 2021. O incremento levou a Acelen a elevar seu market share, passando a responder pelo abastecimento de 48% do mercado do Nordeste e 8,6% do Brasil, aumento de 8% e 1,6% respectivamente, de julho para agosto.

Mais Mulheres

Mulheres terão presença de maior amplitude na Rio Oil&Gas, maior evento da indústria do petróleo na América Latina, que acontece de 26 a 29 deste mês, no Boulevard Olímpico, zona portuária do Rio. O número de palestrantes e moderadoras subiu 30% em relação à última edição presencial, em 2018. A presença feminina chega a 49% nos eventos paralelos. No congresso, reservado às palestras, a participação das mulheres é de 30%. Essa mudança representa um avanço no setor, diante da presença ainda predominante dos homens.

Simulador

atuou em algumas das mais relevantes e emblemáticas obras no país, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Polo Petroquímico de Camaçari. No estande nº L15, Tenenge e Enseada, controladas do grupo Novonor, vão prestar atendimento técnico especializado e apresentarão o simulador de uma escavadeira hidráulica que será usado nas obras do trecho 5 do Canal do Sertão, em Alagoas.

Pay4Fun

Empresa de pagamentos do setor de entretenimento, a Pay4Fun concluiu nova rodada de investimentos com o apoio da FGo Advisors. “O investimento multimilionário da Appleton na Pay4Fun e a recente licença concedida pelo Banco Central como a primeira Instituição de Pagamento deste segmento no Brasil são reconhecimentos sólidos do nosso desempenho consistente e sustentável. É também uma oportunidade de trazer um grupo de investidores estratégicos para contribuir com a expansão geográfica da Pay4Fun”, avalia o CEO, Leonardo Baptista.

Na fila

Um dos ecossistemas de startups mais desenvolvidos do País, o Paraná acumula três unicórnios (Ebanx, MadeiraMadeira e Olist) e outras duas apontadas como candidatas à seleta lista (Pipefy e Contabilizei). Uma novata quer se juntar à turma: a 3C Plus, que desenvolveu um sistema em nuvem com discador automático, painel de controle e métricas para operações de televendas, SAC e cobrança. No último ano, a empresa paranaense registrou um crescimento de 255% na receita, alcançando o faturamento de R$4,5 milhões. Ao encerrar o primeiro semestre de 2022, a startup já comemora mais um recorde: receita mensal recorrente acima de R$1 milhão.

Token

O CEO da Oliveira Trust, José Alexandre Freitas, e o CEO da Liqi, Daniel Coquieri, apresentarão o painel on-line “Tokenização aplicada aos serviços financeiros” no Uqbar Day, evento para conectar mercados de capitais e de crédito. Os executivos vão analisar como a descentralização do segmento de capitais contribui para fomentar um mercado que deve seguir com crescimento médio anual de 19,5%, passando de US$ 1,9 bilhão, em 2020, para U$ 4,8 bilhões, em 2025, segundo estimativas da MarketsandMarkets. A conversa está marcada para o dia 22 deste mês às 10h30. Para participar: https://uqbarday.uqbar.com.br/.

Novo produto

A Seguros Unimed apresenta o "Novo Essencial", produto lançado nesta quarta (19/01), às 16h, em live aberta especialmente para corretores da capital paulista e da Grande São Paulo. Com foco no público de PME e coletivo empresarial, a partir de duas e 100 vidas respectivamente, o ‘Novo Essencial’ conta com uma rede de hospitais de renome tais como Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Vergueiro), Hospital das Clínicas e GRAAC, além de laboratórios como CDB e Lavoisier.

Liderança

A pesquisa "O Panorama do mercado de Product Management no Brasil”, conduzida pela PM3, mostra que apenas 27,7% dos colaboradores da área enxergam que sua liderança tem uma visão "muito clara" de onde a empresa quer chegar, número muito abaixo do ideal. O curso de Product Leadership, transmitindo as melhores práticas de gestão de pessoas e estratégia, pretende solucionar isso. Líderes renomados compartilham seus conhecimentos por meio de cases reais de empresas como Nubank, Zé Delivery e OLX. As aulas são voltadas para profissionais de nível sênior.

Caminho

Pesquisa conduzida pela Land e Alura Para Empresas aponta que 78% dos colaboradores gostariam de migrar para TI. Os dados são um indicativo positivo diante do cenário de falta de talentos tech. Segundo a Brasscom, até 2025 o Brasil terá 530 mil vagas de tecnologia não preenchidas. Os pesquisados opinam que 74% das empresas não incentivam estes cursos ou promovem sua conscientização.

Inovação

O BMA Advogados promove, de forma simultânea na quinta-feira (22), nos escritórios do Rio de Janeiro, de São Paulo e online, a 1ª edição do BMA Startup Conference Day, um dia inteiro dedicado a pensar em inovação. Mais de dezoito palestrantes, divididos em diferentes painéis e cidades, vão propor pautas, debates, discussões práticas e conselhos para ajudar a comunidade de startups a navegar e superar os desafios com uma melhor evolução da taxa de sucesso e velocidade de crescimento no mercado.

Nome novo

Gustavo Ene, que esteve à frente da Secretaria da Indústria, Comércio,

Serviços e Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia até fevereiro deste ano, é o novo presidente-executivo do Greener, plataforma que “tokeniza” ativo de carbono premium. A chegada de Ene à operação do Greener foi motivada por um convite da startup britânica-brasileira DaX Green e da Reag Investimentos.

20 anos

Ailos, sistema de cooperativas de crédito que atua na região Sul do País e reúne 1,4 milhão de cooperados atendidos por 13 cooperativas filiadas, uma Central e uma corretora de seguros, completa, em setembro, 20 anos de atuação. São mais de 290 postos de atendimento e ativos – distribuídos entre contas correntes, investimentos, pagamentos, recebimentos e produtos de crédito – que ultrapassam a casa dos R$ 15 bilhões.

Carbofree

A BR Marinas comemora o resultado de suas iniciativas ambientais. A quantidade de gás carbônico produzido pelo combustível consumido nas oito marinas do grupo foi de 18,5 toneladas no primeiro semestre de 2022. Já a economia deste gás provocada pela adoção de diversas práticas de reciclagem de lixo e pela implantação de energia fotovoltaica em 5 das 8 marinas do grupo foi de 64,67 toneladas. Um saldo de 46,17 toneladas de carbono.

Sem desperdício

Foodtech que nasceu para revolucionar o desperdício de alimentos no Brasil, a Food To Save vem ajudando bares, restaurantes, hortifrútis e confeitarias cariocas a impedir que alimentos em perfeitas condições ou próximos a data de validade fossem parar no lixo. Além de evitar o descarte de mais de 20 toneladas de alimentos no Rio de Janeiro, a startup trouxe outro benefício para esses estabelecimentos: aumento de receita. Em três meses de operação na Capital Fluminense, a empresa gerou mais de R$ 1 milhão em receita incremental aos parceiros.

