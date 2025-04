'Adolescência' deslancha e Netflix tem aumento de 24% em lucro; receita subiu 13%

O sucesso de "Adolescência" já estava visível no top 10 das séries mais vistas da Netflix (NFLX), mas agora voltou a ser destaque nos resultados do primeiro trimestre de 2025 da companhia, divulgados nesta quinta-feira, 17. A plataforma de streaming fechou os primeiros meses do ano com lucro líquido de US$ 2,89 bilhões, aumento de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado animou os investidores, e as ações da empresa subiam 4% após o fechamento do mercado.

E não só o lucro subiu, como também a receita, para US$ 10,54 bilhões, ante aos US$ 9,37 bilhões registrados no primeiro trimestre do ano passado. A alta foi de 13%. O resultado veio pouco acima do esperado pelos analistas de Wall Street — US$ 10,51 bilhões.

Este foi o primeiro balanço divulgado pela empresa no qual o número de assinantes, antes um dos principais indicadores da saúde do negócio, não foi divulgado. No ano passado, a companhia destacou que a escolha veio para reforçar novas métricas como engajamento de usuários e receita. Outros concorrentes do streaming, como Disney+, Prime Video e Max, também optam por essa estratégia.

À prova de tarifas

O bom resultado do lucro da empresa é positivo diante da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Enquanto demais concorrentes mantém os números e demais empresas de tecnologia afundam na bolsa, a Netflix opera com resultados acima do esperado pelos analistas.

A empresa, que hoje tem valor de mercado de US$ 416 bilhões, segue rumo ao primeiro trilhão. Segundo o Wall Street Journal, durante a reunião anual de revisão de negócios realizada no mês passado, os executivos da gigante do streaming compartilharam metas ambiciosas para 2030 — e o principal objetivo é dobrar a receita.

Na carta aos acionistas, a companhia destacou que tem executado suas prioridades para 2025, que incluem aprimorar a oferta de séries e filmes e expandir os planos com anúncios em conjunto com novas iniciativas, como jogos online e programações ao vivo.

No último resultado de 2024, a Netflix fechou o ano com mais de 301 milhões de assinantes globais. Até o final da década, pretende chegar ao marco de 410 milhões.

No começo de abril deste ano, a companhia lançou sua plataforma de anúncios (ad-tech) nos Estados Unidos. "Estamos a caminho de implementá-la em nossos demais países de anúncios nos próximos meses" disse a empresa.

*Matéria em atualização