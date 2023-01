Uber suspende serviço de transporte com moto em São Paulo

A Uber confirmou nesta segunda-feira, 30, a suspensão do Uber Moto em São Paulo, serviço de viagens com motocicleta para passageiros. O anúncio ocorre após veto da prefeitura de São Paulo por falta de regulamentação da modalidade.

Em comunicado, a empresa de transporte diz que a prefeitura de São Paulo ainda necessita de estudos mais aprofundados, que vêm sendo conduzidos por meio de um grupo de trabalho técnico que já conta com a participação da Uber.

“Em comum acordo, ainda que amparados em legislação federal que permite o serviço, suspendemos o Uber Moto em São Paulo enquanto continuamos trabalhando diretamente com o executivo municipal à procura de alternativas eficientes e inovadoras para a locomoção das pessoas que circulam na cidade", diz o comunicado da empresa.

Uber Moto no Brasil

O serviço de viagens com motocicletas da Uber existe no Brasil desde 2020, quando começou a operar em Aracaju. Hoje, está presente em mais de 170 municípios brasileiros.

O lançamento do Uber Moto em São Paulo foi anunciado no dia 5 de janeiro, e a prefeitura de São Paulo entrou com um pedido de suspensão da modalidade.

Na nota enviada nesta segunda, a empresa diz ter iniciado um projeto-piloto para testar a viabilidade do Uber Moto na capital paulista, em áreas mais afastadas do centro e em horários específicos, “onde a oferta de alternativas de mobilidade em duas rodas já é uma realidade por conta dos desafios logísticos e da alta densidade populacional.”

De acordo com o comunicado, nenhum acidente foi registrado em pouco mais de 20 dias de operação em São Paulo.

"Sabemos que São Paulo tem desafios singulares e superlativos. Hoje, mais de 42 milhões de viagens acontecem diariamente na cidade, nos mais diversos meios de transporte. São mais de 17.000 quilômetros de vias que, mesmo abastecidas por diferentes modais, ainda não atendem a toda demanda populacional", diz comunicado.

