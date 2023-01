Da decoração ao restaurante: primeiro cartão-presente multimarcas chega ao mercado brasileiro

O mercado de cartão-presente tem crescido muito nos últimos anos, principalmente na América Latina. No Brasil, somente em 2021, essa modalidade de compra movimentou mais de R$ 4 bilhões, e a tendência de crescimento deve aumentar ainda mais.

Segundo dados da pesquisa Global Gift Card Survey, a previsão é que, até 2024, esses números representem mais de US$ 220 milhões no faturamento global e, até 2026, a receita deve superar US$ 700 milhões.

Inspirada em modelos inovadores de cartão-presente, o Zift Card é a mais nova aposta do varejo brasileiro. O modelo é o primeiro cartão multimarcas do mercado, totalmente omnichannel e com mais categorias de compras.

O Zift Card foi desenvolvido pela empresa de tecnológica americana InComm Payments, e contou com o suporte e desenvolvimento da retailtech brasileira, a Todo, adquirida há dois anos. A gigante americana é responsável por impulsionar o crescimento de gift cards de marcas globais como Google, Microsoft, Uber, Spotify e Netflix em mais de 500 mil pontos de venda presentes em 35 países.

A solução vem para suprir uma demanda reprimida de mercado, já que não se tinha cartões-presentes com uma gama ampla de marcas para a escolha livre do consumidor. O cartão Zift representa diversidade de gostos, inovação, além de conectar o consumidor com grandes marcas do varejo nacional.

Como funciona o Zift Card

Atualmente conta com 20 marcas participantes e está em plena expansão no mercado. A solução chega com uma proposta nova, disponível na versão digital e física.

“A estratégia de englobar as marcas por categorias de consumo permite unir dois desejos: o dos consumidores que terão uma amplitude maior de escolha e da cadeia varejista que precisa inovar constantemente e diversificar seus produtos para se destacar e vender mais”, diz o executivo Ricardo Olivieri, responsável pela operação do Zift Card no Brasil.

Com valores entre R$10 e R$1.000, o consumidor pode usufruir dos créditos da maneira que preferir e escolher as marcas que desejar. A solução trabalha atualmente com quatro categorias:

Moda & Estilo , com marcas como Riachuelo, Centauro, Shoulder e Aquamar.

, com marcas como Riachuelo, Centauro, Shoulder e Aquamar. Casa e Decoração , entram Tok&Stok, Imaginarium, Teashop e a própria Riachuelo Casa.

, entram Tok&Stok, Imaginarium, Teashop e a própria Riachuelo Casa. Comer & Beber, com os restaurantes Applebee 's, Fogo de Chão, Outback e Abraccio

com os restaurantes Applebee 's, Fogo de Chão, Outback e Abraccio Zilhões de Presentes, que é um mix de marcas à escolha do consumidor, e abrangem também outros segmentos de mercado e marcas como Carters, Espaço Rubro Negro, Lojas 200, Cinesystem, Spicy, Shoulder, Multilaser, Chilli Beans e outras.

Nas compras feitas de forma online ou no varejo físico, o consumidor poderá adquirir o Zift Card, em lojas do Grupo Pão de Açúcar e Extra ou pelo site zift.cards. O comprador escolhe a categoria que quer presentear, entrega ou envia o cartão-presente para o presenteado de forma digital ou, no mesmo dia, via Whatsapp, de forma prática.

Quem recebeu o cartão-presente confere se a marca desejada está entre as participantes e, após essa fase, é só ir até a loja física ou online, de acordo com a sua categoria e escolher os produtos. O cartão será o método de pagamento.

“É um produto super flexível, inovador e o único que oferece autonomia e liberdade. O consumidor gasta o crédito como bem entender. É ele quem decide em qual meio e local quer resgatar o valor. Outra vantagem é que temos uma categoria mais completa, a 'Zilhões de presentes', que proporciona uma experiência de compra ainda mais completa", diz Olivieri.

Expectativas para 2023

Atualmente, o Zift Card é comercializado em 50 lojas do Grupo Pão de Açúcar e Extra na cidade de São Paulo. A expectativa é de que o cartão-presente fique disponível em mias de 5,8 mil lojas da rede em 2023. E-commerces de marcas parceiras também devem vender o cartão-presente.

A InComm Payments conta com mais de 100 marcas em seu portfólio. Até o final do ano, todas elas devem estar presentes no Zift Card, que planeja lançar novas categorias, como 'Bem-estar e cuidados' e 'Mercado'.