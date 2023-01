Grupo Muffato compra 16 lojas do Makro e 11 postos de combustíveis

O Grupo Muffato, uma das maiores redes de varejo do país, anunciou nesta quinta-feira, 26, um acordo com o Grupo Makro Brasil para a compra de imóveis e ativos, sendo 16 lojas e 11 postos de combustíveis. O valor da aquisição não foi divulgado.

“Com esta aquisição, avançamos em direção ao maior mercado consumidor do país e reiteramos nossa confiança no Brasil. A oportunidade de atuar em novos mercados traz uma grande motivação a todo nosso time”, diz o diretor Ederson Muffato.

De acordo com o Estadão, a negociação para a aquisição dos imóveis do grupo holandês acontece desde o ano passado e contava com a participação do Santander. Com a aquisição, o paranaense Muffato poderá expandir sua atuação no varejo alimentar em São Paulo.

O Grupo Muffato está comprando imóveis e postos de combustíveis em São Paulo (Butantã, Interlagos e Lapa), Guarulhos, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Mogi das Cruzes e Taubaté.

O comunicado divulgado pelas empresas diz que o processo de transferência de ativos deve ser concluído no menor período possível, sujeito ao cumprimento de determinadas condições, dentre elas a aprovação do CADE.

