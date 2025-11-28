Tudo em um: TV da Samsung reúne jogos, karaokê e imagem 4K

Ver filmes em 4K, jogar na nuvem, cantar no karaokê ou assistir a canais gratuitos — tudo isso sem console, assinatura ou cabos adicionais. Essa é a proposta da TV Tudo em 1 da Samsung, que transforma o aparelho em um centro completo de entretenimento digital.

A nova linha combina recursos de imagem, conectividade e inteligência artificial em um único dispositivo. O modelo traz o processador exclusivo da marca, que aprimora conteúdos para qualidade 4K, o sistema operacional Tizen OS e o Samsung Gaming Hub, plataforma que conecta o usuário a mais de 3.000 jogos via nuvem. O resultado é uma experiência voltada à praticidade, sem abrir mão de desempenho.

Entretenimento sem limites

O avanço das TVs inteligentes reflete a busca por experiências de entretenimento cada vez mais completas. De acordo com a consultoria Mordor Intelligence, o mercado deve movimentar US$ 263,7 bilhões em 2025 e chegar a US$ 301,4 bilhões até 2030, o que representa crescimento médio anual de 2,71%.

Atenta a esse movimento, a Samsung aposta em conveniência e integração digital para fortalecer sua presença no segmento. A empresa amplia o ecossistema SmartThings, que conecta TVs, smartphones e eletrodomésticos em um único ambiente inteligente, oferecendo ao consumidor uma experiência mais conectada e personalizada.

A fabricante também manteve sua posição de liderança global no mercado pelo 19º ano consecutivo.

Essa liderança se reflete também na oferta de serviços integrados. Com o Samsung TV Plus e

Apps Parceiros, o usuário tem acesso imediato a mais de 400 canais gratuitos, desde canais de culinária a infantis. O serviço é pré-instalado e não exige cadastro, assinatura ou download de aplicativos.

O Tizen OS garante navegação fluida e segura, com atualizações constantes para novos aplicativos e funções. Já o Samsung Gaming Hub permite jogar títulos de plataformas como Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now e Amazon Luna diretamente na TV, bastando parear um controle compatível.

Para os fãs de música, o Modo Karaokê transforma a sala em palco. Ao conectar um microfone compatível, é possível acessar mais de 100 mil faixas pelo aplicativo Stingray Music, que reúne desde clássicos até os lançamentos mais recentes.

Imagem otimizada e uso inteligente

A TV Tudo em 1 traz a tecnologia de upscaling 4K, que ajusta brilho, contraste e nitidez de vídeos em resoluções menores, resultando em imagens mais nítidas e realistas.

Com o suporte de inteligência artificial, o sistema aprende com os hábitos do espectador e sugere novos conteúdos de acordo com o perfil de uso. O resultado é uma navegação personalizada, que integra streaming, canais e jogos em uma única interface.

Ao reunir diversas funções em um só aparelho, a TV Tudo em 1 oferece excelente custo-benefício e reduz a necessidade de múltiplos dispositivos. O ciclo de vida estendido do Tizen OS, com atualizações garantidas, reflete o compromisso da Samsung com tecnologia acessível e sustentável.