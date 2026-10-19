Squad.com recebe aporte da Vivo e levará tour de IA a lojas da operadora pelo Brasil

O Squad.com, plataforma de agentes autônomos de inteligência artificial, recebeu investimento estratégico do Vivo Ventures, fundo de Corporate Venture Capital da Vivo. O anúncio foi feito em 13 de outubro de 2026. A plataforma foi criada pela Inner AI, empresa que também opera a plataforma de mesmo nome, que reúne mais de 50 modelos de IA e atende mais de 1 milhão de usuários.

O valor do aporte não foi divulgado. Trata-se de uma extensão exclusiva da última rodada da Inner AI, que tem Canary e ONEVC entre os acionistas.

Parceria combina capital e distribuição

A tese do Vivo Ventures é a democratização do acesso a modelos de IA para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil. O acordo é inédito para o Squad.com e prevê que as duas empresas explorem oportunidades de negócios em conjunto. A Vivo também poderá atuar como parceira na expansão da plataforma de agentes.

O modelo comercial usa a estrutura de distribuição da operadora, que reúne mais de cinco mil vendedores, 1,8 milhão de PMEs clientes, cerca de 1,8 mil lojas e mais de 80 milhões de acessos mensais no app Vivo, principal canal de relacionamento com os clientes. Uma das oportunidades em análise é incluir o Squad.com no portfólio de serviços digitais da Vivo para PMEs.

“Para a Vivo, estar próxima a startups que estão na fronteira dessa transformação é estratégico”, afirma Phillip Trauer, diretor do Vivo Ventures e da Wayra Brasil. Segundo ele, o objetivo é “ir além de investir” e construir junto com as empresas.

Tour de IA percorre a BR-116 em 2027

A parceria começa com o Tour de IA pelo Brasil, no início de 2027. O ônibus do Squad vai percorrer a BR-116, a mais longa rodovia federal do país, com programação para empreendedores em lojas Vivo. Na primeira etapa, serão três dias em cada uma de três cidades do Sudeste. Locais e datas serão anunciados em breve.

A agenda terá palestras de profissionais de IA e atendimento de especialistas do Squad.com para configurar a plataforma na hora, de modo que o empreendedor saia do evento com o negócio já operando com seus agentes. Clientes Vivo terão condição especial de contratação durante o tour.

A iniciativa leva a outras cidades o modelo da loja física do Squad.com na Avenida Paulista, inaugurada em abril como a primeira loja de IA do Brasil. “Pequenos negócios são 99% das empresas do Brasil”, diz Pedro Salles, fundador e CEO da Inner AI. Para ele, a distribuição da Vivo é capaz de levar “um time de agentes” para dentro de cada um desses negócios.

Seis agentes para áreas do negócio

O Squad.com funciona como um time digital. O usuário conversa por chat com seis agentes especializados, que atuam de forma contínua e autônoma e acionam a pessoa apenas quando a intervenção é necessária.

A Maky cuida do marketing, com campanhas, geração de leads, produção de conteúdo e programação de posts. O Waz atua em vendas e atendimento via WhatsApp, incluindo prospecção, negociações, agendamentos e follow-ups.

O Fin responde pelas finanças, com links de pagamento, notas fiscais, registro de despesas e projeções de fluxo de caixa. A Júri cuida da gestão jurídica e do acompanhamento de contratos. O Pipo atua em recrutamento e gestão de pessoas. O Opy coordena agendas, entregas, estoques e eficiência operacional.

Para Salles, o futuro da IA está “menos em ferramentas isoladas e mais em equipes de agentes” trabalhando de forma coordenada.

Perfil das empresas

A Inner AI foi fundada em 2023 por Pedro Salles. Entre os clientes da plataforma Inner AI estão Bayer, Sabesp e Banco do Nordeste. O Squad.com foi lançado em 2026, mesmo ano em que a empresa captou R$ 30 milhões em rodada liderada por Canary e ONEVC.

O Vivo Ventures foi lançado em 2022 e tem R$ 470 milhões destinados a startups growth e early-stage. Já foram investidos mais de R$ 243 milhões em 19 operações, sendo 16 startups e 3 fundos de venture capital. As áreas prioritárias são inteligência artificial, serviços financeiros, saúde, energia, educação, casa conectada e entretenimento.