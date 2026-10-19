Por que a Ri Happy pediu recuperação extrajudicial? Entenda a dívida de R$ 827 milhões

RESUMO ＋ A maior rede varejista de brinquedos do Brasil, Ri Happy, pediu recuperação extrajudicial à Justiça de São Paulo para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas, 48 dias após a empresa BluSun Capital Partners assumir seu controle. Segundo a varejista, pandemia, juros altos, queda nas vendas e concorrência de Shopee e AliExpress agravaram a crise financeira.

A Ri Happy, maior rede varejista de brinquedos do Brasil, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas com bancos, fornecedores e outros credores. A solicitação foi apresentada à Justiça de São Paulo 48 dias após a BluSun Capital Partners assumir o controle da companhia, em uma operação que também marcou o retorno de Héctor Núñez à gestão do negócio.

Nos documentos apresentados à Justiça, o grupo atribui a crise financeira a uma combinação de fatores que vão dos efeitos da pandemia e dos juros elevados à mudança no comportamento dos consumidores e ao avanço de plataformas internacionais, como Shopee e AliExpress.

A empresa também revela que já havia renegociado aproximadamente R$ 292 milhões em dívidas bancárias em 2023. A medida, porém, não foi suficiente para recuperar o equilíbrio financeiro. Com a pressão sobre as vendas e o encarecimento do crédito, a companhia afirma que o custo anual do serviço da dívida chegou a aproximadamente R$ 70 milhões, comprometendo sua capacidade de pagamento.

O pedido abrange seis empresas do grupo, incluindo as redes Ri Happy e PBKids, além de negócios responsáveis pela gestão de franquias, importação e distribuição de brinquedos, administração de marcas e serviços de recreação infantil.

Atualmente, a operação conta com 292 lojas, entre unidades próprias e franquias, mais de 2.600 funcionários e receita líquida média anual de R$ 1,2 bilhão.

O que levou a Ri Happy à crise financeira

Os problemas financeiros da Ri Happy começaram a se agravar durante a pandemia. Com lojas fechadas e shopping centers sem movimento, as vendas despencaram, mas as contas continuaram chegando. Aluguéis, salários e outras despesas fixas pesaram no caixa da varejista, que ainda tentava se recuperar quando os juros começaram a subir.

Em agosto de 2023, a empresa tentou ganhar fôlego ao renegociar cerca de R$ 292 milhões em dívidas com bancos. A aposta era que a retomada do consumo ajudaria a recuperar as vendas e colocar as finanças em ordem. Não foi o que aconteceu.

Nos anos seguintes, a inflação e os juros elevados apertaram ainda mais as contas. A taxa Selic passou de 10,5% em maio de 2024 para 15% em julho de 2025, encarecendo os empréstimos, inclusive aqueles que já haviam sido renegociados.

O resultado foi uma conta de aproximadamente R$ 70 milhões por ano apenas para arcar com os compromissos da dívida, segundo a empresa. Um valor que passou a pesar mais do que o negócio conseguia suportar.

Do outro lado do balcão, o consumidor também estava gastando menos. Com o crédito mais caro e o orçamento das famílias apertado, a venda de brinquedos perdeu força. No pedido apresentado à Justiça, a Ri Happy cita queda média de 15,5% nas vendas do setor no período do Dia das Crianças desde 2024.

Com menos dinheiro entrando e mais recursos comprometidos com o pagamento de dívidas, a varejista viu sua situação financeira se deteriorar. A saída encontrada foi buscar um novo acordo com os credores, desta vez por meio da recuperação extrajudicial.

A concorrência de Shopee e AliExpress

Se os juros altos apertaram as contas, a concorrência também não deu trégua. A Ri Happy afirma que o avanço de plataformas como Shopee e AliExpress tornou ainda mais difícil competir no mercado de brinquedos, especialmente em preço.

Os produtos asiáticos, geralmente mais baratos, ganharam espaço nas compras dos brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) citados no processo, os importados, principalmente da China, representaram 75,8% dos brinquedos comercializados no país em 2025.

Para acompanhar essa concorrência, a Ri Happy afirma que precisou reduzir preços e aceitar margens de lucro menores. A empresa também reclama da diferença de impostos entre os produtos vendidos no Brasil e aqueles comprados em sites internacionais.

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), citado pela varejista, aponta que os tributos representam 45,93% do preço de bicicletas, 46,49% do de bolas de futebol e 52,78% do de patins. Na avaliação da companhia, essa carga dificulta a disputa com produtos importados de baixo valor.

Quem são os maiores credores da Ri Happy

A dívida de R$ 827,4 milhões da Ri Happy está espalhada entre bancos, fabricantes de brinquedos, distribuidores e administradoras de shopping centers.

O maior credor é o Banco do Brasil, com R$ 94,2 milhões a receber. Na sequência aparecem o Santander, com R$ 58,6 milhões, e a Candide, fabricante de brinquedos, com R$ 46,7 milhões.

Outros nomes conhecidos do setor também estão na lista, como Sunny Brinquedos, Bandeirante e Toyng. O documento apresentado à Justiça inclui ainda valores relacionados a contratos de lojas em shopping centers e multas previstas em caso de mudança de controle da empresa.

Veja os dez maiores credores da Ri Happy, segundo a relação apresentada à Justiça:

Banco do Brasil — R$ 94,2 milhões

Santander — R$ 58,6 milhões

Candide — R$ 46,7 milhões

Sunny Brinquedos — R$ 42,2 milhões

Banco Votorantim — R$ 25 milhões

Fun Indústria e Comércio de Brinquedos — R$ 19,4 milhões

Brinquedos Bandeirante — R$ 17,4 milhões

Toyng — R$ 16 milhões

Bric Comércio & Serviços — R$ 15,1 milhões

Grupo Multilaser — R$ 14,7 milhões

A Ri Happy já conseguiu o apoio de parte dos credores para tentar reorganizar as contas. Até a apresentação do pedido, empresas e bancos responsáveis por R$ 308,8 milhões haviam aceitado a proposta, o equivalente a 42,38% das dívidas que entram na votação do plano.

O percentual foi suficiente para dar entrada no processo, mas a companhia ainda precisa conquistar novas adesões. Pela legislação, o acordo deverá reunir o apoio de credores que representem mais da metade dos R$ 728,6 milhões em dívidas com direito a voto. A empresa tem 90 dias para atingir esse percentual.