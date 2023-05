Triple Bottom Line: como preservar meio ambiente, cuidar das das pessoas e gerar lucro?

Ivan Barchese é engenheiro de metais e desde jovem sonhava em ter uma grande empresa na área reciclagem. Ele trabalhou alguns anos na pequena metalúrgica fundada por seu pai, o Engenheiro Eduardo Barchese, em 1978. Em 1997, aos 29 anos, Ivan e sua irmã, Valéria Barchese, passaram a tocar o negócio juntos. Naquele momento, o foco era a criação de ferro-ligas e metais não-ferrosos para serem aplicados como matéria-prima na indústria de soldagem, fundição e siderurgia

Já existia desde o início a ideia de usar a experiência da Mextra para atuar em reciclagem, mas isso foi se consolidando com o tempo. A empresa aumentou de tamanho, chegou a ter uma fábrica na China, passou por altos e baixos e encontrou o seu caminho com produtos, métodos e processos que hoje são referências no mercado de reciclagem brasileiro. Hoje, a empresa tem clientes em mais de 20 países.

O que é Triple Botton Line?

Dentro da empresa, Ivan busca o chamado “Triple Botton Line” (“O tripé da sustentabilidade”), conceito criado na década de 1990 por John Elkington quando publicou o artigo “The Triple Botton Line: What Is It and How Does It Work (O tripé da sustentabilidade: O que é e como funciona), que significa mensurar o resultado de uma empresa a partir de 3 pilares: Planeta, Pessoas e Lucro.

“Somos uma empresa de transformação de materiais e reciclagem. Investimos em inovação criando produtos que não só reduzem a pegada de carbono, mas também são economicamente viáveis e escaláveis” comenta Ivan sobre o propósito da Mextra.

A importância de gerir um negócio de forma cada vez mais consciente com o ambiente, cuidando das pessoas e deixando um legado sustentável para futuras gerações faz parte das intenções de todas as empresas, mas o quanto de fato estes aspectos são transformados em investimentos e dedicação de tempo de empreendedores e alta da liderança nas empresas?

Venha conhecer a história de quem faz isso na prática. Nessa entrevista, Ivan fala dos altos e baixos da jornada empreendedora e de como seu grande sonho o manteve forte para que a Mextra fosse reconhecida como uma empresa referência no seu setor, admirada pela sociedade e por seus funcionários. Confira: