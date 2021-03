Trabalha no setor automotivo? iCarros e Trevisan lançam MBA online

O iCarros, portal de venda de veículos do Itaú, e a escola digital Trevisan se uniram para lançar um novo MBA no mercado. O curso online, com mensalidades a partir de 215 reais, é focado em profissionais do setor automotivo brasileiro que queiram se atualizar e aprender mais sobre estratégia de negócios.

O MBA, com duração de 15 meses, foi estruturado sobre quatro pilares: estratégia, finanças, comunicação e transformação digital. Segundo VanDyck Silveira, presidente da Trevisan, o currículo foi pensado para integrar conhecimentos mais teóricos com habilidades práticas, usadas no dia a dia de quem trabalha em uma revenda de carros ou autopeças.

O iCarros trouxe para mesa a sua ponte com o mercado. Nos módulos específicos sobre tecnologia e mercado automotivo, profissionais que hoje trabalham no Google, Facebook e Itaú irão compartilhar sua experiência com os alunos. "A ideia é fazer essa mistura do professor, que conhece a teoria acadêmica, com o conhecimento de campo de algumas dessas empresas", diz Ricardo Bonzo Filho, presidente do iCarros.

O MBA alterna aulas pré-gravadas com interações ao vivo com os professores. O plano é que cada turma seja composta por até 45 pessoas, para que os monitores consigam fazer a mediação das aulas. O objetivo das companhias é que, no primeiro um ano e meio do programa, pelo menos 500 pessoas se formem no curso.

O projeto do MBA surgiu em abril de 2020, impulsionado pela pandemia. Desde 2017, o iCarros já tinha iniciativas de educação para ajudar o mercado a vender melhor online. O que começou com encontros de vendedores hoje está estruturado dentro de uma plataforma de cursos chamada Garagem do Conhecimento.

No ano passado, com o isolamento social afetando as vendas presenciais, Bonzo diz que percebeu que a empresa poderia dar um passo além para ajudar os profissionais a se digitalizarem. O iCarros, então, buscou um parceiro capaz de organizar um MBA com certificação para os profissionais da indústria.

A empresa irá usar sua conexão com as distribuidoras brasileiras para atrair estudantes para o curso. A Trevisan, na outra ponta, se responsabiliza por toda a infraestrutura digital do MBA, que é sua especialidade. As receitas serão divididas entre as duas companhias.

"Os seres humanos não vão desaparecer do processo de vendas, por isso precisamos deles o mais preparados possíveis", diz o presidente do iCarros.

Para mais informações, acesse o site do MBA.