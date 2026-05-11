Ele percebeu que as pessoas odiavam comprar carro e criou um negócio de US$ 2,3 milhões

Pague pela verdade

Pesquisa de mercado paga é a forma mais barata de evitar suposições erradas. "Eu teria construído a Delivrd de forma errada se tivesse confiado nas minhas próprias suposições sobre o que os clientes queriam."

Coloque primeiro o seu pior número na mesa

Mikula informa o preço de US$ 1.000 nos primeiros 30 segundos de cada ligação. Perdeu conversão no curto prazo, mas construiu confiança no longo prazo. "Em um setor que esconde tudo, isso virou meu diferencial."

A Delivrd tem 15 funcionários, todos remotos, e fechou mais de 3.000 negócios em três anos (everydayplus/Thinkstock)

Diga às pessoas para não te contratarem

Metade dos clientes que ligam recebem orientação para resolver o problema sozinhos. "Se você é realmente bom em algo, pode se dar ao luxo de ser honesto sobre quem não precisa de você. Aqueles que se sentem convencidos nunca iriam me indicar de qualquer forma."

Proteja a experiência, não o preço

Em vez de competir por economia, Mikula competiu por entregar de volta o sábado do cliente, o controle da situação e a tranquilidade. "Construa a experiência em torno do que eles desejam, e a economia virá naturalmente."