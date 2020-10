Time for Fun compra plataforma de venda de ingressos INTI

A Time For Fun (T4F) anuncia compra de participação majoritária na IT.Art Tecnologia S.A (INTI), empresa de tecnologia com foco na negociação de ingressos para o setor de entretenimento e cultura.

Criada em 2015, a INTI surgiu como uma plataforma de venda de ingressos diferenciada no mercado, pois além da venda de ingressos, possui módulos de programa de associados e cadeira cativa para que o cliente possa garantir sempre o mesmo lugar em temporadas de shows e espetáculos. A INTI tem um portfólio de clientes diversificado, com foco especial no segmento de cultura, feiras e casas de espetáculos.

Segundo a TF4, a transação está alinhada ao planejamento estratégico que pretende a tornar mais digital, diversificada, orientada por dados e centrada na experiência dos clientes. Trata-se, portanto, do primeiro passo do processo em busca de consolidação do mercado de ingressos e criação de uma plataforma de soluções tecnológicas integradas para eventos.

A integração da solução da INTI nos produtos T4F permitirá capturar ganhos como ampliar a conversão de vendas online, desenvolvimento de novos produtos digitais para fãs e patrocinadores, aplicação de novas soluções de marketing e capturar ganhos relevantes de eficiência em processos de back-office e ganhar produtividade no atendimento ao cliente com soluções como autosserviço.

Além da aquisição da INTI, T4F também acelera seus esforços de transformação digital em diferentes frentes para captura de eficiência ou aumento de receitas. Entre estes esforços estão: construção de um data lake para uma visão completa e única do cliente; aplicação de analytics no processo decisório da escolha de conteúdo; automações de processos com aplicações de robôs como chatbot no atendimento ao cliente e aplicação de RPAs no back office; redesenho do website e experiência e compra; captura de novas receitas digitais como o streaming de nossos festivais ao vivo em redes sociais ou grandes canais de distribuição; implementação de novos sistemas de CRM e ferramentas de marketing.

“Apesar do grande impacto da pandemia no setor de entretenimento, o momento nos permitiu focar esforços de toda a companhia na transformação digital – seja via aquisições, desenvolvimento interno ou parcerias com fornecedores. Captura de eficiência, economias e novas receitas se torna ainda mais importante nesse momento. A pandemia também está permitindo que aceleremos as aquisições”, diz Rodolpho Meschgrahw, CDO e diretor de estratégia e marketing da Time for Fun.

Ao se juntar à TIME FOR FUN, a INTI fortalece sua estratégia comercial por se tornar responsável pelos serviços de ticketing de um portfólio de eventos que funciona como vitrine para o mercado, acessar a uma rede de contatos e aumentar sua solidez financeira. Adicionalmente, a T4F ajudará a identificar a real necessidade dos produtores de eventos e funcionará como um laboratório para testar diferentes funcionalidades.

“Estamos no mercado a pouco menos que cinco anos e para crescer precisamos agora dar um próximo passo olhando para outros mercados do entretenimento ao vivo, como música, e novas geografias”, diz Nicolle Stad, fundadora e diretora-presidente da INT.