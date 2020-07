Testes em fábricas da JBS e BRF revelam mais de mil casos de covid-19

Testes em massa revelaram de trabalhadores da indústria de alimentos revelaram um surto de infecções por coronavírus em fábricas operadas pela JBS e pela rival BRF no Centro-Oeste do Brasil, afirmaram procuradores do trabalho no Estado do Mato Grosso do Sul à Reuters nesta sexta-feira, citando dados das empresas.

Cerca de 1.075 funcionários de uma fábrica de produtos de carne suína da JBS testaram positivo para covid-19 até 1º de julho, representando 30% do total de testes processados na fábrica em Dourados.

Outros 73 trabalhadores também testaram positivo em uma fábrica de produtos de carne de frango da BRF na mesma cidade, onde a empresa emprega cerca de 1.500 pessoas.

A JBS testou 4.134 funcionários e 2.518 pessoas testaram negativo e 541 aguardam resultados. A empresa emprega cerca de 4.300 pessoas em Dourados, que é centro do coronavírus no Mato Grosso do Sul, disseram os procuradores.

JBS, maior processadora de carne do mundo, e BRF, maior exportadora de carne de frango do mundo, não comentaram de imediato.

Ambas as empresas tiveram fábricas temporariamente fechadas após surtos de Covid-19, com perspectiva de mais fechamentos e possíveis restrições à exportação pairando no ar.

A JBS é uma das quatro produtoras brasileiras de carne a ter fábricas proibidas de exportar para a China em meio a preocupações com infecções por coronavírus.

O Ministério da Agricultura disse que está tentando reverter as proibições.

Os dados de testes da JBS, juntamente com um documento detalhando o plano de ação para conter o surto, também mostraram resultados de testes por nacionalidade em Dourados.

O documento afirma que, além de trabalhadores brasileiros e indígenas, cidadãos haitianos, venezuelanos e paraguaios fazem parte da força de trabalho.

Os estrangeiros representam cerca de 20% dos funcionários da JBS lá e cerca de 20% deles testaram positivo para Covid-19, mostraram os documentos. Os testes em massa dos trabalhadores da JBS em Dourados começaram em 25 de maio.

Os testes em massa dos trabalhadores da JBS em Dourados começaram em 25 de maio, segundo o documento.