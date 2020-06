Tesla torna-se a montadora mais valiosa do mundo

A Tesla, do bilionário Elon Musk, acaba de se tornar a montadora mais valiosa do mundo, superando marcas tradicionais como a Toyota e a Volkswagen. O valor de mercado da montadora da Califórnia, nos Estados Unidos, saltou para 183,6 bilhões de dólares.

Enquanto isso, a Toyota praticamente estacionou nos 178,7 bilhões de dólares nos últimos dias. A Volkswagen vem em terceiro lugar no ranking das empresas mais valiosas do mundo, com 86,3 bilhões de dólares em valor de mercado.

Vale lembrar que Toyota e Volkswagen são as montadoras que mais vendem veículos no mundo, com uma média de 10 milhões de unidades, por ano, cada uma.

O feito da Tesla ocorre em um cenário de profundas transformações da indústria automotiva global, com pesados investimentos em eletrificação e automação dos veículos.

Nos Estados Unidos, segundo maior mercado automotivo do mundo — e o mais tradicional —, o ranking de carros elétricos mais vendidos é liderado pela Tesla com seu carro de entrada Model 3.