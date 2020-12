Taurus vai vender 12 mil fuzis para o Exército das Filipinas

A fabricante de armas Taurus venceu uma licitação promovida pelo Exército das Filipinas e vai fornecer 12.412 fuzis automáticos ao país. A entrega dos equipamentos está prevista para o primeiro semestre de 2021. Os fuzis fornecidos são de calibre 5.56, modelo T4.

O resultado da licitação era bastante aguardado pela companhia, que tem divulgado cada etapa do processo. No início de dezembro, a Taurus divulgou que seu fuzil havia sido aprovado em testes qualificatórios de resistência realizados pelo Exército das Filipinas. A companhia brasileira já havia fornecido mais de 20 mil pistolas para as forças policiais do país asiático.

De acordo com a empresa, a venda dos fuzis, assim como a joint venture com a empresa indiana Jindal Group, criam um cenário promissor para a companhia no continente asiático. “A escolha do fuzil T4 da Taurus pelo Exército Filipino, nos orgulha muito, pois trata-se da definição do armamento para as Forças Armadas de um país de grande relevância no cenário mundial”, disse o presidente da Taurus, Salesio Nuhs, em comunicado à imprensa.

No Brasil, a Taurus criticou recentemente a decisão do governo de Jair Bolsonaro, de zerar a alíquota de importação de pistolas e revólveres a partir de janeiro de 2021. A decisão veio alguns dias após a companhia divulgar a intenção de ampliar sua fábrica em São Leopoldo (RS).

Com a decisão do governo, a companhia afirmou que irá redirecionar o investimento para Estados Unidos e Índia. Parte significativa da produção da Taurus hoje já ocorre em sua fábrica nos Estados Unidos.

A decisão do governo federal foi posteriormente suspensa pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão de Fachin, a alíquota segue no atual valor, de 20%.