Taurus avança em licitação para fornecer fuzis ao Exército das Filipinas

A fabricante de armas brasileira Taurus avançou em mais uma etapa para vender fuzis ao Exército das Filipinas. O fuzil T4 da fabricante havia vencido a primeira etapa da licitação, e agora foi aprovado em testes qualificatórios de resistência. A megalicitação prevê a compra de 12.412 fuzis pelo país asiático.

Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research

De acordo com a Taurus, a fase de testes do armamento é uma das mais importantes e difíceis do processo licitatório. “A aprovação do fuzil nessa fase demonstra a qualidade e a confiabilidade que o armamento vem obtendo junto às Forças Armadas no mundo todo”, diz a companhia.

Segundo a Taurus, a decisão final da licitação deve ocorrer ainda em 2020, com previsão de entrega de todo o lote no primeiro semestre de 2021.

Investimento milionário

No início do mês, a companhia assinou um protocolo de intenções com o município de São Leopoldo (RS) para viabilizar a expansão de sua fábrica na cidade.

A previsão da companhia é iniciar em janeiro de 2021 a primeira etapa de um plano de expansão industrial, com a construção de 12 mil metros quadrados de área que abrigará um complexo industrial, que irá aproximar fornecedores estratégicos da fabricante, otimizando seus processos e reduzindo custos de produção e logística.

O complexo terá investimento de mais de 110 milhões de reais, dos quais 25 milhões de reais serão investidos pela Taurus. O restante virá por seus fornecedores, que vão implantar unidades próprias no complexo. A expectativa é gerar mais de 750 empregos diretos.

Com isso, a Taurus ampliará sua capacidade produtiva de 6.000 armas por dia para 9.000 armas por dia. A fábrica da companhia no Brasil também passará a ser um ponto de distribuição de componentes para sua fábrica nos Estados Unidos e para sua futura unidade na Índia.