Taurus cria joint venture com Joalmi e promete armas melhores

A fabricante de armas Taurus assinou acordo para a criação de uma joint venture com uma empresa do setor automotivo para a fabricação e comercialização de carregadores e outros componentes de armas leves. “É uma parceria extremamente importante para nós. Vai agregar muito valor à companhia a médio e longo prazos, tanto em termos de tecnologia quanto financeiros”, disse o presidente da Taurus, Salesio Nuhs, em entrevista à EXAME.

A parceria foi firmada com a metalúrgica Joalmi, que atua na fabricação de autopeças. De acordo com comunicado ao mercado, a Joalmi tem experiência na fabricação e desenvolvimento de peças para montadoras como Jeep, Peugeot, Citroen, Chery, Hyundai, VW, Ford, Volvo e Renault.

“Eles têm grande expertise em engenharia, tecnologia e desenvolvimento de peças em metais ferrosos e não ferrosos. E muitas das peças que eles desenvolvem fazem parte dos itens de segurança dos veículos. Então temos muita sinergia também na preocupação com segurança”, afirma Nuhs.

A joint venture vai permitir que a Taurus fabrique os próprios carregadores, que até então eram encomendados de fornecedores no Brasil e no exterior. “Nos testes que fizemos, vimos que o carregador vem com uma qualidade superior ao importado. Isso era algo que não abríamos mão”, diz Nuhs.

A Taurus tem uma demanda anual de cerca 5 milhões de carregadores, considerando as fábricas do Brasil e dos Estados Unidos. E a joint venture terá capacidade instalada para produzir 7,4 milhões de carregadores ao ano até 2022. O excedente será comercializado no mercado de reposição ou até mesmo para outras fabricantes. “Poucas empresas no mundo são fabricantes de carregadores, esse é um mercado muito grande. Essa é uma empresa com um futuro inimaginável”, diz Nuhs.

Com a fabricação própria dos carregadores, a Taurus também espera poder tornar seus produtos mais competitivos. “Nosso carregador será mais barato do que o importado e teremos um ganho em logística. Temos uma busca incansável por ter o melhor custo de produto. O consumidor vai ver a qualidade e o custo-benefício”, diz Nuhs.

A produção da joint venture começa ainda este ano, na fábrica da Joalmi, em Guarulhos (SP). Depois será transferida para a fábrica da Taurus, em São Leopoldo (RS). A Joalmi tem 49% da nova empresa, enquanto a Taurus fica 51%. O negócio envolveu investimento inicial da ordem de 20 milhões de reais.