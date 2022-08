Startup quer acabar com burocracia nos pedidos de cidadania europeia — e já fatura R$ 20 milhões

Os empreendedores brasilienses Rafael e Rodrigo Gianesini têm aversão a rotina exaustiva dos cartórios, e um processo moroso de pedido de cidadania italiana agravou isso ainda mais. Foi o descontentamento com o processo pessoal que levou a dupla a fundar a Cidadania4u, uma startup especializada em pedidos de cidadania europeia feitos por brasileiros que em 2021 faturou R$ 21 milhões.

A ideia, que veio de uma dor pessoal, nasceu com o objetivo de simplificar a vida daqueles que encaram meses — ou até mesmo anos — em busca de cidadania italiana. Não raro, cidadãos levam longos períodos de tempo para reunir todos os documentos necessários — e ainda assim não há garantia de que conseguirá a cidadania.

“Percebi na pele que esse era um mercado dos sonhos. As pessoas buscam maneiras de conseguir a cidadania e muitas delas desistiam pela burocracia”, conta o CEO e cofundador da Cidadania4u, Rafael Gianesini.

Como funciona o negócio

Na prática, a plataforma criada em 2019 é capaz de orquestrar todo o processo de pedidos de cidadania italiana e portuguesa. A lógica está em dedicar um time de especialistas responsável por cada etapa do processo, da análise de documentos e pesquisas genealógicas à tradução de petições e assessoria jurídica. “É um longo caminho para garantir que não existam fricções e que não fique nenhuma dúvida de que aquela pessoa é a mesma do início ao fim”, diz.

Logo de cara, Gianesini percebeu que a dor estava em escalar um negócio que contava com processos tão individuais, já que cada pedido de cidadania tem lá suas particularidades.

A solução encontrada foi atrasar o lançamento da empresa ao mercado, apostando no desenvolvimento de análises preditivas e uma plataforma mais robusta do ponto de vista tecnológico. “Não queríamos começar com planilhas ou papéis, porque isso significaria apenas terceirizar o que uma pessoa já faz por conta nesse processo. Passamos um ano criando uma plataforma inteligente que fizesse tudo isso por si só”, diz.

Hoje, a plataforma da startup avalia, de forma preditiva, a viabilidade do processo e cuida de todos os trâmites. Na ponta, os clientes podem consultar o passo a passo do processo em um aplicativo. “Somos uma empresa de tecnologia que faz processo de cidadania europeia. Essa é a melhor descrição”, diz.

Planos da Cidadania4u

Atualmente com 140 funcionários, a startup está de olho em contratações para crescer ainda mais. De acordo com Gianesini, o objetivo é pelo menos triplicar anualmente. “Testamos sempre coisas novas. Somos uma empresa nova todos os anos”, diz.

Para chegar a isso, a empresa aposta na força do boca a boca, de clientes que recomendam os serviços para outras pessoas e também em melhorias na própria plataforma, com novos recursos à disposição dos clientes.

Em outra frente, a Cidadaniau4 deve inaugurar novas verticais de serviços nos próximos meses, a começar por uma frente imobiliária, de intermediação de compra e venda de imóveis em euro para brasileiros. “Vamos aproveitar que somos bons em resolver burocracias e inovar'”, diz. O produto está em fase de testes, e deve ser lançado em 2023.

Em 2019, primeiro ano da plataforma, o faturamento da empresa foi de R$ 1 milhão. Dois anos depois, foi de R$ 21,5 milhões. Já em 2022, a Cidadania4u deve faturar R$ 54 milhões.

