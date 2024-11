Startup cria "programa de fidelidade" para criadores de conteúdo e times de futebol

Durante o Web Summit 2024, entre as diversas startups presentes, uma solução brasileira me chamou a atenção por resolver um problema crítico que aflige criadores de conteúdo: a dependência de plataformas para manter conexão com suas audiências.

A Gotas, fundada por Ariel Alexandre, desenvolveu um programa de fidelidade inovador que está transformando o relacionamento entre influenciadores e seus seguidores.

"Um amigo criador de conteúdo me disse que acordava todo dia preocupado se seu canal ainda estaria no ar, se não teria sido bloqueado ou se o algoritmo não havia reduzido seu alcance", compartilhou Ariel Alexandre durante nossa conversa. "Era como construir um relacionamento em areia movediça - tudo poderia desaparecer a qualquer momento."

O que é a Gotas?

A Gotas funciona como um programa de milhagem para criadores de conteúdo. Os seguidores ganham "gotas" ao interagir com o conteúdo, que podem ser trocadas por experiências exclusivas ou até mesmo monetizadas. "Somos como um programa de fidelidade para influenciadores", explicou Alexandre.

O momento decisivo para a empresa veio quando grandes clubes de futebol começaram a adotar a plataforma. "Quando Flamengo, Vasco e Palmeiras começaram a usar, o negócio explodiu", revelou Alexandre.

A plataforma já conta com casos de sucesso significativos, como o lançamento do documentário de Bob Burnquist. Na época, fãs usaram gotas para acessar uma festa privada do atleta.

Em apenas 19 meses de operação, a Gotas já alcançou marcos notáveis:

139 mil carteiras de usuários ativos;

3 mil criadores de conteúdo na plataforma;

Mais de 2 milhões de gotas distribuídas.

O diferencial da Gotas está em tornar a tecnologia blockchain invisível para o usuário final. "As pessoas nem sabem que estão usando web3", explicou Alexandre. "Falamos simplesmente que são milhas que podem ser vendidas ou trocadas por experiências."

Expansão e futuro

A próxima fronteira da Gotas é a integração com inteligência artificial. "Queremos que as gotas sejam criadas automaticamente", revelou Alexandre. "A IA vai entender o conteúdo das lives e criar as recompensas automaticamente, facilitando ainda mais o processo para os criadores."

Com sede em Londres, mas com foco principal no Brasil, a empresa já recebeu três rodadas de investimento e está preparando a próxima. O objetivo para os próximos cinco anos é ambicioso: tornar-se o maior programa de milhagem aberto da América Latina.