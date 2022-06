Minha startup recebeu um aporte de capital estrangeiro. E agora?

Parabéns! Você conseguiu captar recursos com investidores internacionais para sua startup e chegou a hora de transferir esse dinheiro para a conta-corrente de sua empresa.

No passado, recorrer a um banco tradicional ou a uma corretora de câmbio seria a única opção. O problema é que essas instituições cobravam – e cobram – taxas exorbitantes, nem sempre têm as melhores cotações e a burocracia faz com que os recursos demorem alguns dias para chegar até você.

Com isso, surge um quarto desafio: evitar que oscilações no câmbio nesse período possam afetar o valor convertido em reais, já que, via de regra, uma operação de recebimento só tem o valor em real conhecido quando a ordem de pagamento é concluída, depois do fechamento da operação.

E como uma startup pode movimentar numa única operação valores na casa de dezenas de milhares a alguns milhões de dólares, travar a cotação da moeda antes mesmo da emissão da ordem de pagamento pode ser bastante interessante.

É graças a soluções como essa que a Remessa Online vem conduzindo operações de câmbio para startups que captaram recursos no exterior.

Com cerca de 400 mil clientes e mais de R$ 21 bilhões transacionados desde que foi fundada, em 2016, a Remessa Online tem total autoridade no assunto. Afinal, a própria empresa recebeu R$ 130 milhões em três rodadas de investimentos e, com isso, adquiriu expertise para assessorar as techs que vivem momento semelhante.

“Em razão dessa nossa experiência, conhecemos profundamente a necessidade do nosso cliente nesse momento e podemos oferecer uma solução de forma 360 graus, personalizada e eficiente para cada startup que nos procura”, diz Alexandre Liuzzi, cofundador e diretor de estratégia da Remessa Online. “Isso se traduz em agilidade, segurança, menor custo e num serviço dimensionado para a realidade de cada cliente, diferentemente dos bancos e das corretoras”.

De acordo com Liuzzi, o processo de transferência de dinheiro vindo do exterior para as startups é relativamente simples, mas há suas particularidades.

Spread reduzido por 90 dias para aportes do exterior

Atenta ao mercado e compreendendo bem os desafios das startups diante de um cenário de crise econômica e incertezas, a Remessa Online reforça sua parceria com empresas e startups, partindo para uma ação exclusiva de incentivo ao crescimento dessas empresas.

A Remessa está oferecendo aos seus clientes PJ uma condição especial, com spread reduzido em cada operação de aporte internacional até 06 de setembro.

Isso significa que cada aporte recebido pelos clientes PJ no período, desde que seja a partir de US$ 500 mil, terá uma expressiva redução no spread, que é o custo da taxa de serviço que bancos e plataformas como a Remessa cobram para realizar as transferências internacionais, que nesta condição especial pode chegar a apenas 0,1%.

Como funciona a Remessa Online

Num primeiro passo, a startup deve avaliar com o seu time financeiro, até mesmo com suporte jurídico, a natureza da operação que irá realizar: aportes feitos por fundos internacionais de Venture Capital em startups podem chegar ao Brasil sob a forma de investimento estrangeiro direto ou como empréstimo.

Para realizar a operação, é feito um cadastro junto à Remessa Online que, após a validação dos documentos apresentados (contrato social, documentos pessoais dos sócios, balanço patrimonial, entre outros), permite a abertura de um canal bancário para viabilizar o recebimento da moeda estrangeira, com a geração do número de identificação da conta bancária do cliente - (IBAN).

Finalizada essa etapa de análise e validação do cadastro e dos documentos, a operação de câmbio pode, então, ser realizada. O crédito do valor na conta da startup no Brasil pode ser feito no mesmo dia, dependendo da localidade de origem e do banco onde o valor está depositado lá fora.

“É importante destacar que operações dessas naturezas exigem a confecção do Registro Declaratório Eletrônico nas modalidades IED (Investimento Estrangeiro Direto) ou ROF (Registro de Operação Financeira). Essa é uma exigência do Banco Central e a Remessa Online pode auxiliar a startup também nessa fase”, acrescenta Alexandre Liuzzi.

Diferenciais: atendimento e melhor câmbio

Para que o cliente tenha acesso à expertise em câmbio da Remessa Online, a companhia mantém um atendimento rápido e humanizado, por diversos canais, com negociações simples e claras que aceleram e tornam o processo muito mais seguro. Há um gerente de conta dedicado para cada negócio.

Com isso, rapidamente ele atua para travar a cotação da moeda no momento em que o founder da startup decide trazer o dinheiro para o Brasil, evitando que oscilações no câmbio nos dias posteriores possam afetar o valor convertido em reais que chega à conta da companhia.

“Como uma startup pode movimentar numa única operação valores na casa de dezenas de milhares a alguns milhões de dólares, travar a cotação da moeda antes mesmo da emissão da ordem de pagamento pode ser bastante interessante”, explica Liuzzi.

A Remessa Online também oferece às startups os chamados Serviços Paralegais, ou seja, uma consultoria personalizada para auxiliar a empresa na organização e na apresentação dos documentos e registros declaratórios exigidos pelo Banco Central. Ou seja, enquanto a Remessa Online cuida da burocracia, a startup volta o foco para seu core business.

Adicionalmente, a Remessa Online também pode auxiliar a startup na Conferência Internacional de Ações, nas operações de venture capital e até nos movimentos de fusão e aquisição (M&A), entre outros serviços, já que todos os processos são feitos internamente por um time multidisciplinar especializado em câmbio e investimento estrangeiro direto em startups.

“Desse modo, podemos oferecer, junto com o serviço de transferência internacional de capital para startup, um conjunto amplo de soluções que ajudarão o gestor a ter em mãos, quanto antes, o investimento recebido lá fora”, ressalta Alexandre Liuzzi, cofundador e diretor de estratégia da Remessa Online. Afinal, tempo é dinheiro.