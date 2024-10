Com solução para recolocar produtos que seriam desperdiçados, a Gooxxy quer acabar com a fome global

Imagine uma solução sustentável que auxilia no combate à fome enquanto também ajuda players da indústria e do comércio a diminuírem as emissões de carbono e reduzirem os custos com o desperdício de produtos. Parece bom demais para ser verdade, mas essa solução existe e foi desenvolvida por uma empresa genuinamente brasileira: a Gooxxy.



Criada em 2018 por Vinicius Alves Abrahão, a empresa de tecnologia mineira usa inteligência artificial e análise de dados para encontrar empresas que possuem produtos aptos para o consumo a compradores por valores mais acessíveis. “Somos a criadora do conceito da recolocação de produtos e uma empresa de tecnologia que transforma custos em receitas”, explica o fundador e CEO.

Para realizar a combinação entre o produto perfeito e o cliente ideal, a Gooxxy utiliza uma tecnologia própria para monitorar e analisar estoques de alimentos, bebidas e bens de consumo, como produtos de higiene pessoal e limpeza, que entram na fila do descarte das empresas por inúmeros motivos: prazo de validade próximo, excedente de produção ou até mesmo edições especiais que ficam datadas.

“Um exemplo recente é o de produtos criados para as Olimpíadas. Com o fim dos Jogos, a embalagem especial perde a relevância no canal tradicional do fornecedor e, se ainda existem lotes não vendidos desse produto, eles são descontinuados. É aí que entramos e impedimos que eles sejam descartados”, explica Gustavo Klein, head de marketing da Gooxxy.

Antes de fechar o negócio, a solução também avalia outros pontos, incluindo as características do produto, o perfil do cliente e a logística envolvida para a entrega.

Recalculando a rota de entrega

A estratégia tem dado muito certo: a Gooxxy atua em 100% do território brasileiro e, até o ano passado, garantiu o impacto na economia de mais de R$ 1 bilhão a médios e pequenos varejistas.

Recalculando a rota do produto

Além disso, segundo dados do Relatório de Impacto da companhia, referente a janeiro e agosto deste ano, a empresa teve 6,7 mil toneladas de produtos recolocados. Desse total, 5,4 mil toneladas de alimentos se transformaram em aproximadamente 8,1 milhões de refeições.

“Costumo dizer que o que a nossa tecnologia faz é recalcular a rota do produto, mudando de um destino no qual ele seria desperdiçado para outro onde ele será utilizado”, avalia Klein.

Entre os grandes players parceiros da empresa estão os maiores fornecedores de alimentos e bens de consumo do país.

Em uma recente parceria com a Danone, a empresa conseguiu fazer, ao longo de 12 semanas, com que mais de 11,9 mil itens fossem recolocados – o equivalente a 65 toneladas de alimentos distribuídos. Em relação ao meio ambiente, esse número significa 67 mil m³ em redução de consumo de água, 238 mil kwh de energia economizada e 49 toneladas a menos de carbono gerado.

Apesar dos grandes parceiros, Klein ressalta que a Gooxxy “não faz uma exposição de marca”, tampouco quer chegar ao cliente da indústria. “Tudo é feito por meio de algoritmos e integração de dados para ofertar o produto que o consumidor realmente precisa e sem conflito de canal.”

Vinicius Alves Abrahão: fundador e CEO da Gooxxy (GOOXXY/Divulgação)

Uma solução global

O desperdício de alimentos é um problema global gigantesco. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), um terço dos alimentos produzidos no mundo acaba sendo desperdiçado todos os anos. Pensando nisso, a Gooxxy atravessou fronteiras e já está presente também na Colômbia e no México.

“Em cada país haverá um desafio diferente. No Brasil, o mercado é mais evoluído, mas na Colômbia, por exemplo, estamos educando parceiros e consumidores sobre a prática e suas possibilidades”, analisa Abrahão.

Segundo o executivo, a empresa também já foi convidada pelo governo da Irlanda para começar a operar no país. “Quando fui até lá para analisar a proposta, percebi que o trabalho de educação do mercado será ainda mais intenso.”

No México, a meta da companhia é recolocar 2 mil toneladas de produtos no primeiro ano de atuação. A operação, prevista para começar ainda em outubro, será estruturada com base nas estratégias implementadas no Brasil e na Colômbia, com investimentos em tecnologia, infraestrutura e capacitação de equipes locais.

“Nós criamos esse mercado e queremos levá-lo para o mundo todo. O mercado de venda e compra de produtos já existia, mas nós criamos o mercado de recolocação de produtos”, analisa Abrahão.