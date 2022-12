Shopping no metaverso? Gazit Brasil lança ambiente virtual com ofertas exclusivas de Natal

A operação brasileira da operadora global de shopping centers Gazit lançou um ambiente no metaverso.

Trata-se da primeira iniciativa do tipo na rede fundada em Israel e com centros de compra em 12 países — e, também, uma ideia pioneira no varejo brasileiro.

Quem estará no metaverso

A ideia é permitir a consumidores visualizarem num ambiente virtual a decoração de Natal de 6 centros comerciais operados pela Gazit no Brasil:

Shopping Light (São Paulo)

Morumbi Town (São Paulo)

Top Center (São Paulo)

Mais (São Paulo)

Prado Boulevard (Campinas)

Internacional Shopping (Guarulhos)

Os clientes vão poder criar um avatar próprio e interagir com paradas natalinas de seis espaços diferentes e também com as demais pessoas presentes.

Oportunidades exclusivas e descontos especiais estarão à disposição só no espaço da Gazit no metaverso.

O Natal no Metaverso dos shoppings da Gazit Brasil fica disponível até o dia 6 janeiro e o acesso é pelo site dedicado da iniciativa.

A expectativa é de que mais de 30.000 pessoas acessem a plataforma nesta temporada de Natal.

O tamanho da Gazit no Brasil

“A inovação e a tecnologia estão no DNA da Gazit, por isso buscamos aplicar estes valores nas nossas experiências de consumo", diz Alexandre Freitas, CFO da Gazit no Brasil.

"Mais do que um ambiente de compras, os shoppings são lugares de entretenimento e diversão."

A Gazit Brasil é a unidade de negócios da multinacional israelense Gazit, fundada em 1982 e que atua na gestão de shoppings centers ao redor do mundo.

Desde a chegada ao Brasil, em 2008, a empresa investiu 4 bilhões de reais na aquisição de centros comerciais no país.

Além dos 6 shoppings operados 100% pela empresa, participantes da iniciativa do metaverso, a Gazit é acionista de outros dois centros de compras de grande porte: Cidade Jardim e Eldorado, ambos na zona oeste da capital paulista.

De janeiro a setembro de 2022, a operação global da Gazit registrou um resultado operacional (lucro do negócio desconsiderando impostos) positivo de 344 milhões de dólares.

A operação brasileira teve lucro de 170 milhões de reais até o terceiro trimestre.

