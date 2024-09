Seguindo os passos do pai, empreendedor aposta no ramo têxtil e deve faturar R$ 8 milhões em 2024

A base para empreender no mercado têxtil surgiu cedo na vida de Adriano Domingues, fundador da Unifors. Criada em 2015, a empresa produz mais de 15 mil peças de uniformes por mês, com foco em vestimentas NR10 para indústrias como a de Óleo, Gás e Eletricitária. Em 2024, a projeção é de que o negócio, criado na cidade de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, feche o ano com mais de R$ 8 milhões em faturamento.

Com 36 anos de idade, Rodrigues cresceu em uma empresa familiar do ramo têxtil com foco em uniformes profissionais. Instalada dentro da própria casa da família, o negócio operou entre a década de 1980 e a primeira década dos anos 2000. Foi o alicerce para que o jovem começasse a cultivar o desejo de empreender.

O início efetivo na empresa dos pais foi em 2006. O aprendizado começou nas áreas de corte, acabamento, logística, vendas e faturamento, em uma época ainda muito manual do setor. O dia a dia fez com que o jovem logo percebesse a necessidade de investir em novas tecnologias para crescer. A ideia enfrentou resistência do pai, descrente de que novas ideias poderiam mudar o rumo do negócio.

Como a Unifors foi criada

Com perspectivas diferentes, o empreendedor decidiu criar o próprio negócio, em 2015. Nascia ali a Unifors, com uma estrutura automatizada e maquinário próprio. De acordo com Adriano, a empresa atende empresas de todo o país, com foco em vestimentas NR10 para indústrias como óleo, gás e eletricitária.

Em 9 anos, o negócio cresceu e reúne um time de 80 profissionais, entre diretos e indiretos. “A equipe foi se moldando e deu a sustentação para alavancarmos, muitas pessoas passaram e marcaram nossa caminhada”, diz o empreendedor. A Unifors começou com 10 pessoas e, além de Adriano, tem a esposa Viviana como sócia. A executiva comanda o RH da empresa.

O leque de uniformes produzido pela empresa é vasto. O foco, porém, está nas vestimentas NR10, linha de peças antichamas direcionadas para profissionais eletricistas. Com atendimento a clientes em todo o país, a empresa atua de forma verticalizada, operando desde a compra da matéria-prima, confecção e a logística de entrega, realizada em até 45 dias.

A operação fica em um barracão de quase mil metros quadrados e a empresa já tem planos de dar mais um passo na estratégia: obter a certificação ISO 9001 no próximo ano.

O negócio fatura cerca de R$750 mil por mês e projeta fechar o ano ultrapassando R$ 8 milhões. O número deve representar alta em torno de 20% entre um ano e outro.

O futuro do negócio

Na construção desta jornada, Domingues sentiu que precisava de capital para potencializar o estoque. Sem a verba necessária, encontrou no fundo de impacto Estímulo o parceiro para obter um cheque de R$200 mil. Os recursos foram usados para antecipar compras e negociar descontos maiores.

“Eu comprei matéria-prima à vista, ganhei bons descontos e consegui fazer preços mais interessantes para meus clientes. Com pedidos programados junto aos fornecedores, obtemos descontos que brilham os olhos e nos ajudam a fechar mais contratos”, diz Domingues.

O novo impulso deve contribuir para acelerar o crescimento da Unifors no próximo ano, quando prevê avançar em mais de 50%. O otimismo caminha em linha com uma estratégia de diversificação.

O empreendedor ampliou a atuação para além dos pedidos feitos sob demanda e apostou em contratos de fornecimento. Os clientes dessa carteira movimentam 50% da receita. Os contratos de fornecimento funcionam com mais velocidade e não precisam esperar 45 dias para a entrega.