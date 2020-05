Santander inicia integração entre as fintechs do banco

De olho no público C e D, a Superdigital, fintech do Santander passou a oferecer crédito por meio da SIM, outra fintech do banco, lançada no final do ano passado. É a primeira integração de produtos realizada entre as plataformas do grupo.

Em entrevista a Exame, Geraldo Rodrigues, diretor de Negócios Digitais do Santander Brasil, explicou que a ideia é oferecer aos clientes, principalmente aos não correntistas do banco, um leque maior de serviços e produtos.

O movimento é o início para que as fintechs do banco sejam interligadas. “É uma segunda etapa que irá potencializar a entrega dos produtos para os nossos clientes”. Além das Superdigital e da SIM, o Santander tem a Plataforma PI Investimentos e a Em Dia, focada na renegociação de dívidas. “Futuramente, esperamos integrar os produtos.”

A primeira plataforma lançada pelo banco foi a Superdigital e hoje tem 1,4 milhão de inscritos. A fintech é uma conta digital que possibilita transações financeiras, como receber e transferir dinheiro, pagar contas, recarregar celular e o bilhete único, além de oferecer uma cartão pré-pago. Com a integração com a SIM, a contadigital oferecerá empréstimos entre 500 reais e 25.000 reais, com prazo de pagamento entre 3 meses e 24 meses. Os empréstimos estão sujeitos à análise de crédito.

Uma das apostas do banco é o empréstimo com garantia, como moto e de automóvel. Este último, tem registrado um crescimento na casa dos 20% a cada mês na SIM. “Acreditamos muito no crescimento deste produto. O processo é todo digital. É muito simples, a pessoa tira foto do documento e do carro”, finaliza Rodrigues.