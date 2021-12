Ronaldo Fenômeno confirma compra do Cruzeiro

O ex-jogador Ronaldo Luís Nazário de Lima, o "Fenômeno", anunciou a compra do Cruzeiro neste sábado, 18. A declaração foi dada em uma transmissão nas redes sociais e informada ao mercado.

A divulgação do negócio acontece no dia seguinte à aprovação, por parte da assembleia do Cruzeiro, de autorizar a venda de até 90% das ações Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube a investidores.

Segundo nota divulgada ao mercado, a negociação acontece por meio da Tara Sports, empresa da qual Ronaldo é dono, e que investirá 400 milhões de reais.

No começo da tarde deste sábado, após o anúncio da negociação com Ronaldo, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, publicou uma imagem ao lado do ex-atacante. "Bem-vindo", escreveu.

Ronaldo já teve outra experiência na aquisição de clubes de futebol, quando se tornou sócio majoritário e dirigente do Real Valladolid, na Espanha, em 2018. O time terminou rebaixado para a segunda divisão três anos depois.

De acordo com a mídia espanhola na ocasião, o ex-jogador comprou 51% das ações do clube por 30 milhões de euros.

No caso do Cruzeiro, além de 90% do clube por 400 milhões de reais, Ronaldo será solidário da dívida de 1 bilhão de reais da S.A. A dívida do Cruzeiro foi às alturas nos últimos anos com estratégias ruins de compra e venda de jogadores e acompanhada de resultados ruins em campo.

O time foi rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2019, e chegou a seu segundo ano na série B. Em ambas as temporadas, o Cruzeiro passou longe da zona de acesso à série A. Neste ano, terminou na 14ª colocação.

Em entrevista ao Flow Podcast, Ronaldo já havia comentado a possibilidade de comprar um time brasileiro. "Muita gente foi no meu chat pedir pra eu comprar Cruzeiro, Vasco, Botafogo, eu não sei o quanto de dinheiro que a galera acha que eu tenho", brincou, sem falar especificamente sobre se havia algum interesse no Cruzeiro.

"O futebol é rentável. Uma base de dados como o Cruzeiro tem, isso é uma maquina de fazer dinheiro. Tem que fazer minimamente bem, não precisa ser um gênio pra dar certo. Isso entra na ideia da gestão sustentável. Não precisa ser gênio", disse.

Nação Azul, vocês são F E N O M E N A I S !!!!! — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 18, 2021

O Cruzeiro se manifestou sobre a chegada de Ronaldo em um post para a torcida no perfil oficial.

O Cruzeiro foi o clube onde Ronaldo despontou para o futebol nacional, nos anos 1990. “Tenho muito a retribuir", disse ao anunciar o negócio. "Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente." No mesmo horário, Ronaldo também publicou neste sábado um emoji de raposa, mascote do Cruzeiro.

💙🦊 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2021

A aprovação, por parte da assembleia do Cruzeiro, de vender 90% das ações da SAF foi o que abriu caminho para a negociação. A venda das ações do Cruzeiro é a primeira operação feita sob a lei nº 5516/2019, aprovada no Congresso neste ano e que possibilita a transformação de um time em Sociedade Anônima.

A SAF do Cruzeiro havia sido constituída há duas semanas, mas havia debates dentro do clube sobre qual percentual poderia estar aberto à venda, até que se chegou ao valor de 90%.

Em nota, a XP, que assessora o Cruzeiro, afirmou que o objetivo da venda é buscar "o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo". A transação ainda será finalizada.