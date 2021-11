Riachuelo investe em governança da identidade. Entenda

Nos últimos anos, boa parte das empresas e indústrias tem passado por mudanças importantes. Além de investir em tecnologia e inovação, é necessário oferecer segurança para os processos de negócio sem que isto signifique reduzir a velocidade das operações ou aumentar o atrito na experiência do usuário. Aí está uma equação essencial para operar com sucesso em um cenário cada vez mais competitivo e desafiador.

O Grupo Guararapes, detentor da varejista Riachuelo, com mais de 360 lojas, tem uma presença importante no e-commerce e nos negócios do mundo físico. Possui duas fábricas, em Natal e em Fortaleza, a Midway Financeira, três centros de distribuição (CDs), em Guarulhos, Natal e Manaus, um Contact Center, a Transportadora Casa Verde, o shopping Midway Mall, também no Rio Grande do Norte, e dois teatros Riachuelo, na capital potiguar e no Rio de Janeiro.

Com esta estrutura diversificada, a empresa tem trabalhado forte para automatizar seus processos e melhorar a eficiência operacional. Desde 2019, a companhia mapeou uma série de estratégias e vem colocando em prática os aprendizados elencados de acordo com o Plano Diretor de TI.

Dentre eles, estava o uso de uma plataforma de governança da identidade – Identity Governance and Administration (IGA) –, que foi implementada em sua totalidade em abril de 2020.

Com um universo de mais de 38.000 colaboradores (entre fixos, temporários e terceirizados), em que mais de 25.000 possuem algum tipo de acesso a sistemas, a nova tecnologia aumentou a segurança e agilizou o acesso a dados e ferramentas vitais para o ótimo funcionamento do negócio.

Antes, um novo colaborador levava dias para ter seus acessos regularizados. Hoje, ele já consegue se logar em 15 minutos. “As rotinas de trabalho foram aperfeiçoadas. Criamos kits de onboarding e offboarding que garantem o rápido engajamento ou desligamento de colaboradores nas várias plataformas de negócio adequadas às suas funções. Os funcionários passaram a programar melhor suas atividades, ampliando o número de atendimentos”, analisa Gilberto Lima, gerente de segurança da informação da Riachuelo.

“Além de tornar o funcionário produtivo desde o primeiro instante, a automação de acesso consolidou a saúde do sistema de RH e de toda a parte de compliance, reduzindo pontos de não conformidade e mitigando riscos de fraude. Em pouco tempo de aplicação já tivemos um aumento de ROI”, explica Rodrigo Godoi, head de segurança da informação.

O objetivo principal do projeto era tornar mais simples a vida das pessoas que trabalham para o negócio e garantir que isso se reflita na melhor experiência do cliente.

Eficiência: com mais de 38.000 colaboradores, Grupo Guararapes conseguiu fazer com que a liberação de acessos, que antes levava dias, passasse a ser feito em 15 minutos

Tecnologia de ponta para garantir os melhores processos

Para mapear os processos que precisavam ser aperfeiçoados na área de identidade e que comprometiam o desempenho da companhia, o Grupo Guararapes contou com a expertise da Netbr, uma empresa de engenharia e arquitetura de identidade digital especializada em criar fluxos de trabalho seguros e com acessos ao ambiente de TI não dependentes de senhas decoradas.

“A parceria foi fundamental para um diagnóstico adequado. A Netbr trouxe uma visão mais técnica para o processo, entendendo o que era possível automatizar e sugerindo a melhor tecnologia para o nosso grande objetivo”, destaca Godoi.

Em relação à plataforma de gestão, foi escolhida a solução da SailPoint, que também ofereceu suporte técnico e acompanhamento. Com um portfólio robusto de integrações, a tecnologia facilitou o uso de conectores nos sistemas internos pré-existentes do Grupo Guararapes. Além disso, a interface inteligente para uso do time técnico foi um diferencial levado em consideração.

“As parcerias são extremamente estratégicas para esse processo de digitalização e automação. São elas que vão garantir o melhor auxílio durante todo o processo, desde o início da proposta até a implementação da solução”, considera Lima.

Ainda sobre a escolha dos fornecedores, o head de segurança da informação da Riachuelo aconselha: “Não se aventure em comprar primeiro a tecnologia para depois realizar o diagnóstico e a instalação”.

De acordo com o executivo, a etapa de mapeamento é a mais importante para entender e priorizar as reais demandas de uma organização.

Fábrica do Grupo Guararapes em Fortaleza: processos automatizados e mais eficiência operacional

Próximos passos

Depois de consolidada a implementação da governança da identidade, o Grupo Guararapes tem colocado o foco da automação naqueles processos que trazem mais resultados para o negócio. É o que eles chamam de metodologia de agilidade.

Além da implementação de novos produtos, a companhia deu tração aos esforços de DevSecOps – o conceito incorpora a segurança em todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software, permitindo a criação mais rápida de soluções eficientes, que atendam aos padrões de segurança esperados.

“Isso traz maturidade para o nosso time de desenvolvedores, que poderão trabalhar na produção de soluções mais aderentes às demandas da companhia, mitigando incidentes de segurança e garantindo um alto padrão de cuidados com os dados”, finaliza Godoi.

Com a nova estrutura de governança da identidade, as empresas do Grupo Guararapes resolvem várias exigências da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas internacionais de privacidade. O grupo também dá um passo importante para explorar as oportunidades de negócios em Open Banking por meio da conta digital da Midway Financeira, braço de crédito ao consumidor da Guararapes.