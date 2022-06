Ragazzo lança seis modelos de franquias a partir de R$ 225 mil

O Ragazzo, rede de coxinhas do grupo Habbib's, anunciou seis novos modelos de franquias na ABF Franchising Expo 2022. Apesar de ter mais de 200 lojas próprias e 31 anos de experiência no mercado, o Ragazzo está presente em apenas quatro estados brasileiros. O lançamento das franquias faz parte do agressivo plano de expansão da marca para ter mil lojas em todo o Brasil até o final de 2025.

Os novos modelos podem ser instalados em shoppings, estações de metrô e trem, pontos de rua e em áreas comerciais de grande circulação. De acordo com a empresa, os seis formatos diferentes foram desenhados para "ampliar a capilaridade da rede tanto nos mercados onde ela já está presente, quanto para alcançar novas cidades e estados brasileiros".

As franquias do Ragazzo tem baixa complexidade operacional por conta da entrega de produtos prontos produzidos na fábrica própria da marca, o que também ajuda na manutenção dos preços baixos. Por ano, mais de 100 milhões de coxinhas são vendidas e mais de 30 milhões de clientes são atendidos.

“Oferecemos aos nossos parceiros a oportunidade de trabalhar com uma marca consolidada, com grande conhecimento e experiência de gestão, disponível para todos os investidores interessados, com ou sem experiência na indústria de restaurantes. Um dos nossos diferenciais é que nossos formatos não exigem que o franqueado seja um sócio operador como acontece em muitas franquias do mercado”, explica Carlos Eduardo Mello, Diretor de Expansão e Desenvolvimento do Ragazzo.

Com investimento a partir de R$ 225 mil, as Franquias Ragazzo Express têm expectativa de faturamento médio mensal a partir de R$ 100 mil e prazo de retorno do investimento entre 18 e 36 meses.

Para garantir o sucesso dos franqueados e manter a qualidade da marca, o Ragazzo fornecerá suporte completo aos novos parceiros desde a escolha do ponto comercial ideal até a implementação da loja, incluindo a contratação e capacitação da equipe de funcionários. No momento da operação, a marca também vai oferecer software de gestão de negócios, suporte na comunicação e visitas programadas de especialistas na operação para orientar o franqueado e sua equipe.

Confira as principais características dos seis modelos de franquias do Ragazzo e seu investimento inicial:

Loja sem salão

Área de 45 a 60 metros quadrados

Não possui salão com capacidade para permanência de clientes

Investimento inicial: R$ 420 mil

Loja com salão

Área de 60 a 90 metros quadrados

Salão com capacidade de até 40 pessoas

Investimento inicial: R$ 580 mil

Quiosque para áreas internas

Área de 7,5 metros quadrados (com 16 metros quadrados adicionais para área de apoio)

Ideal para locais internos de shoppings, mercados e estações de metrô ou trem.

Investimento inicial: R$ 275 mil

Quiosque Vitrine

Área de 7 a 10 metros quadrados (com 16 metros quadrados adicionais para área de apoio)

Ideal para áreas de corredores/passagem com pouca profundidade em áreas internas de shoppings, supermercados e estações

Investimento inicial: R$ 250 mil

Quiosque para áreas externas

Área de 8 metros quadrados (com 16 metros quadrados adicionais para área de apoio

Ideal para locais externos e áreas descobertas

Investimento inicial: R$ 300 mil

Modelo Carrinho

Área de 6,4 metros quadrados (com 16 metros quadrados adicionais para área de apoio)

Ideal para locais internos em shoppings, mercados ou estações de metrô ou trem.

Investimento inicial: R$ 225 mil

