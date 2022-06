De Ragazzo a Yes! Idiomas: franquias lançam modelos a partir de R$ 30 mil na ABF Expo

A ABF Franchising Expo 2022, maior feira de exposições ligado a setor de franquias, começou nesta quarta-feira, 22, com mais de 400 marcas expositores e milhares de visitantes. Em busca de aumentar sua capitalidade e alcance, muitas franquias anunciam modelos mais baratos durante o evento.

A exposição, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, até o dia 25 de junho, reúne franquias com investimento de R$ 10 mil a R$ 2 milhões, de segmentos variados como alimentação, moda, educação, saúde, beleza e bem-estar, turismo, serviços automotivos, entre outros.

Entre as franqueadoras a aposta é em modelos mais compactos, com valores mais acessíveis e com foco em cidades menores. Automatização é outra tendência observada na feira da ABF. Confira os destaques:

Yogoberry

Criada em 2007, a rede de franquias de iogurtes congelados Yogoberry possui 23 lojas em operação, sendo seis próprias e 17 franqueadas. A marca lança agora seu modelo de microfranquias em formato de carrinho, para ser facilmente instalado sem a necessidade de obras. Com o lançamento, a expectativa é dobrar a presença da rede até 2023.

Investimento inicial: R$ 105 mil

R$ 105 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 1 ano e meio

Yes! Idiomas

A Yes! Idiomas lança seu primeiro modelo de microfranquia. A rede, que já conta com outros três formatos de franquias (soft, light e premium), agora investe em um conceito mais acessível de olho na interiorização da marca. Disponível em uma configuração para operar dentro de instituições de ensino, o novo formato requer 50m², quatro colaboradores e conta com projeção de 300 alunos por mês.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

a partir de R$ 30 mil Faturamento médio estimado: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: até 24 meses

Ragazzo

Com mais de 200 lojas próprias e 31 anos de experiência, a rede de fast food Ragazzo anuncia seis novos formatos para franquias. Os modelos foram projetados para atender aos mais diversos espaços e ampliar a capilaridade da rede tanto nos mercados onde ela já está presente, quanto para alcançar novas cidades e estados brasileiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 225 mil

a partir de R$ 225 mil Faturamento médio estimado : a partir de R$ 100 mil

: a partir de R$ 100 mil Prazo de retorno: entre 18 e 36 meses

Convex Brasil

A Convex Brasil produz e comercializa joias em aço. Na feira da ABF, a rede anuncia um modelo de negócio para atacado. Serão apenas 18 unidades no Brasil. Na prática, o franqueado se torna um distribuidor e vende para revendedores, atacados e lojas multimarcas. Este franqueado participará ativamente das estratégias de vendas, de fabricação de novos produtos e de marketing, se tornando “sócio” conselheiro.

Investimento inicial: R$ 350 mil

R$ 350 mil Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Emporium da Beleza

A rede anuncia o modelo Small, para cidades entre 80 mil e 100 mil habitantes. A unidade tem o tamanho entre 40m² e 60m², oferecendo serviços de tratamento corporal e facial. Para quem adquirir uma unidade durante o evento, haverá um desconto de 20% na taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 194 mil

a partir de R$ 194 mil Prazo de retorno: até 23 meses

Maislaser

A rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento facial apresenta um modelo mais enxuto para cidades de até 100 mil habitantes. A franquia conta com o aparelho de depilação a laser que pode ser utilizado em todos os tipos de pele, inclusive nas bronzeadas.

Investimento inicial: R$ 450 mil

R$ 450 mil Prazo de retorno: entre 15 e 20 meses

Halipar

A Halipar, que administra as redes Griletto, Montana Grill, Jin Jin e Croasonho, apresenta o Halifood, modelo de negócio que reúne duas ou mais de suas marcas em um mesmo espaço, com cozinha compartilhada e um sistema único de gestão. O projeto visa proporcionar maior rentabilidade ao franqueado e oferecer múltiplas experiências aos clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 1 milhão (para três marcas)



a partir de R$ 1 milhão (para três marcas) Faturamento médio estimado: R$ 250 mil



R$ 250 mil Tempo de retorno: 36 meses

Ótris Soluções Financeiras

Criada em 2010, a Ótris Soluções Financeiras é uma rede de franquias de recuperação de crédito para negócios de todos os tamanhos. O franqueado atua com a negociação e administração do negócio. O modelo Smart vai permitir a negociação com endividados com carteira fornecida pela franqueadora. Também será possível fazer a captação de clientes e ganhar até 100% da mensalidade do APP Credor, no qual donos de negócios se cadastram em busca do serviço.

Valor de investimento: Modelo Smart a partir de R$38,5 mil



Modelo Smart a partir de R$38,5 mil Tempo de retorno: 6 meses

JAH Açaí

O JAH apresenta um novo modelo em seu portfólio de franquias, o JAH Express, que traz uma operação simplificada e focada no consumo do açaí, onde os clientes poderão ter mais liberdade e autonomia para escolher a quantidade e toppings que querem adicionar a sua refeição.

Investimento inicial: 140 mil

140 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Domino's Pizza

Além do modelo tradicional, a rede de pizzarias oferece também os modelos de “Conversão de Bandeiras” e “City Hall”. Os dois formatos foram idealizados para cidades de menos de 200 mil habitantes.

Investimento inicial: City Hall a partir de R$640 mil; Conversão de Bandeiras a partir de R$320 mil

City Hall a partir de R$640 mil; Conversão de Bandeiras a partir de R$320 mil Prazo de retorno: City Hall de 4 a 5 anos; Conversões de Bandeira de 2 a 3 anos

American Cookies

Em sua primeira participação na feira da ABF, a American Cookies lança um formato de container. Com o objetivo de ser o modelo de franquia mais acessível da marca,o formato foi pensado para atender, principalmente, cidades menores, a partir de 50 mil habitantes, e em municípios sem a presença de grandes players de shoppings centers.

Investimento inicial: a partir de R$ 149 mil

a partir de R$ 149 mil Faturamento estimado: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Pablo Ba

Rede de franquias especializada em pavlovas, além de oferecer suspiro gourmet e saborizados, conta com duas operações de loja e um quiosque. A meta é completar o primeiro ano como franquia com mais sete operações. Um dos diferenciais é que a matriz faz toda a base das pavlovas e distribui para as franquias. Os franqueados, ficam responsáveis pelo creme e pela montagem.

Investimento Inicial: quiosque por R$ 149 mil; loja por R$ 287 mil

quiosque por R$ 149 mil; loja por R$ 287 mil Prazo de retorno: 15 meses para quiosque; 26 meses para loja

Spoleto

O Spoleto, franquia de comida italiana do Grupo Trigo, lança o “Spoleto 100% Digital” ou “Spoleto 3.0”, restaurantes em que a compra dos pratos ocorre exclusivamente através de totens de autoatendimento. O objetivo da marca é aumentar a capacidade de atendimento ao público e a produtividade das operações no horário de pico de venda.

Investimento inicial: restaurante de rua a partir de R$640 mil, restaurante de shopping a partir de R$580 mil

restaurante de rua a partir de R$640 mil, restaurante de shopping a partir de R$580 mil Faturamento médio: R$155 mil

R$155 mil Prazo de investimento: até 36 meses

