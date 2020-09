Rachel Maia deixa a presidência da Lacoste e visa cargos em conselhos

A executiva Rachel O. Maia anunciou nesta terça-feira que está deixando a presidência da Lacoste após dois anos no cargo. Pedro Zannoni, presidente da Latam-Lacoste, passa a assumir também essa função daqui para a frente.

Em comunicado oficial ela diz: “Acredito que já trilhei boa parte da minha jornada no universo corporativo. Chegou a hora de retribuir tudo o que aprendi, de viver a diversidade para além da minha cor. Vou concluir projetos e iniciar outros, concluir meu livro, formar outras mulheres [e homens, porque não?], impactar jovens da periferia através da educação por meio do Projeto Capacita-me e outros, sentar em cadeiras de empresas que procuram meus conselhos e dar consultoria no mercado varejista”.

Já no LinkedIn ela se limitou a dizer: “Agora na luta por indicações em conselhos”. Rachel O. Maia já ocupou diversas listas que destacam os principais executivos do país, também em suas passagens em companhias como Tiffany e Pandora.

Em junho, em reportagem para a EXAME, Maia afirmou ter formado dois grupos de executivas para fomentar a troca de ideias e melhorias nos negócios. Para ela, é essencial ter uma rede com a participação de homens e mulheres que impulsione a força de trabalho feminina.