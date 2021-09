Quer ter alta rentabilidade investindo pouco?

Acesse o site da AJX Capital, clique na aba CCB e preencha um cadastro rápido. O passo seguinte é escolher um valor para investir. A plataforma emite um boleto, que pode ser pago em caixas eletrônicos, bancos, supermercados, casas lotéricas ou pelo aplicativo do banco da preferência. Assim que o boleto é debitado, a pessoa entra para o mundo dos investimentos.

Essa é a proposta da AJX Capital. A empresa, que acaba de chegar ao mercado, disponibiliza cédulas de crédito bancário (CCB), um título regulado pelo Banco Central do Brasil – e que tem características diferentes em relação aos papéis regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários.

A ideia é permitir que pessoas que não costumam ter acesso a investimentos possam preencher esse cadastro simples e começar a obter rentabilidade. “Queremos democratizar o acesso, proporcionando uma rentabilidade diferenciada”, anuncia o CEO, Anderson Soares.

“O segmento de alta renda oferece rentabilidade em torno de 0,70% para clientes com liquidez a partir de 5 milhões de reais na conta-corrente ou na média de seus investimentos. Com o volume financeiro que vamos movimentar a partir de uma ampla base de clientes, vamos proporcionar rentabilidade semelhante e até mesmo superior para clientes que investem 1.000 reais”.

Como funciona

A proposta, diz ele, é entregar 1% para os produtos com prazo de seis meses, 1,25% para os de 18 meses e 1,5% para os de 18 meses. O mote da empresa, que resume a meta de promover acessibilidade e inclusão financeira, é: “Você já investiu hoje?”

A partir do momento em que faz o pagamento do primeiro boleto, o cliente passa a ter acesso a uma plataforma em que acompanha a evolução da carteira, com informações como prazo de resgate, rentabilidade prefixada etc.

Dessa forma, o produto atinge qualquer perfil de investidor, sobretudo os iniciantes. O maior apelo é para profissionais informais, com dificuldade para comprovação de renda e com desejo de adquirir mais independência financeira.

Experiência pessoal

A proposta da AJX Capital tem como base a trajetória profissional de Soares, que tem 22 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens expressivas em grandes instituições financeiras. Mas se apoia, principalmente, na biografia do fundador.

Filho de imigrantes nordestinos radicados em São Paulo, na década de 1990 Anderson Soares trabalhava com vendedor ambulante para complementar a renda da casa. “O gosto pelo comércio é forte na família”, lembra.

Logo ele foi selecionado por uma ONG para atuar em um projeto que oferecia microcrédito a para comerciantes informais. Ficou surpreso com o baixo índice de inadimplência em sua carteira de clientes: não mais do que 2%. “Ainda assim, essas pessoas não tinham acesso ao sistema bancário. Enquanto fui vendedor informal, eu mesmo tinha renda, mas não conseguia abrir conta”, relata.

Esse é um público potencial de 34 milhões de pessoas que precisa de acesso, mas também de informação. “Faço palestras de orientação, e as perguntas são as mais básicas. Por isso estamos investindo em ações de formação, baseadas em quatro pilares: planejamento financeiro, inteligência financeira, educação financeira e liberdade financeira”, diz o CEO.

