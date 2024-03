Quer abrir uma franquia? 6 segredos para o sucesso financeiro do seu negócio - o último é essencial

O modelo de franquias tem se tornado uma opção atraente para os brasileiros que desejam abrir seu próprio negócio. De acordo com o relatório divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a arrecadação do setor em 2023 foi de R$ 240,6 bilhões, um crescimento de 13,8% em comparação com o ano anterior. Para 2024, o crescimento de faturamento esperado pela ABF é de 10%

Um dos principais motivos que levam os empreendedores a optar por uma franquia é que elas já possuem um plano de negócio definido, um formato a ser seguido que viabiliza projeções que contribuirão para que o negócio cresça de modo sustentável.

Mas é importante ressaltar que ainda que o franqueador ofereça todo o suporte de um modelo já testado e bem-sucedido, administrar a saúde financeira de uma franquia exige que o franqueado esteja preparado para essa função.

E a gestão financeira adequada vai além da análise do fluxo de caixa ou das vendas, identificando se os números estão em alta ou em baixa. Ela facilita a visualização correta do cenário empresarial, verificando se a empresa está registrando lucro ou prejuízo.

Mas afinal, por onde começar? Confira abaixo 6 segredos para o sucesso financeiro do seu negócio.

1.Planejamento financeiro inicial

Embora a franqueadora ofereça manuais para a montagem do estabelecimento, responsabilidades como a contratação de funcionários, controle de estoque, financeiro, saída de novos produtos e afins são do franqueado.

Detalhes como esses não podem passar despercebidos e precisam ser descritos e contabilizados no planejamento, caso contrário o valor dos gastos pode ser subestimado, desestabilizando e influenciando no crescimento sustentável da empresa.

2. Negociação com fornecedores

A escolha dos fornecedores e a negociação com eles impacta diretamente no preço final do produto ou serviço. Por isso, é fundamental investir tempo na pesquisa de mercado e no relacionamento, a fim de encontrar a oferta com o melhor custo-benefício.

Esse acervo precisa ser revisitado e atualizado com frequência para garantir que os recursos financeiros disponíveis sejam utilizados de maneira eficiente.

3. Monitoramento de indicadores financeiros

Faturamento, lucratividade, margem de contribuição, ticket médio, capital de giro,

fluxo de caixa e ROI. Essas informações precisam estar na ponta da língua do gestor.

A partir do acompanhamento desses e outros indicadores é possível saber se a empresa está crescendo ou gerando prejuízo, além de ter informações baseadas em dados para traçar novas estratégias de expansão.

4. Estratégias de precificação

Existem diferentes tipos de estratégias de precificação, sendo as principais as que consideram análise da concorrência, da demanda ou sazonalidade, o valor percebido e o preço de entrada.

Custo das matérias-primas ou hora de serviço, despesas variáveis e fixas, são alguns dos fatores considerados na hora de definir o preço do produto ou serviço.

Também é preciso ficar atento à realidade do local que a franquia atende para tentar adaptar os preços à realidade local e equilibrá-los com os praticados no mercado, mas sem deixar de seguir os padrões da franqueadora.

5. Separação de gastos

Separar os gastos é outro aspecto muitas vezes negligenciado pelos empreendedores, especialmente os novos franqueados. É crucial entender que o faturamento e gastos da empresa não devem se misturar com o orçamento pessoal

Após o pagamento das despesas, salários e reserva financeira, não é aconselhável gastar o saldo restante indiscriminadamente. O mais sensato é separar os ganhos da empresa dos ganhos pessoais, remunerando-se através do pró-labore, uma despesa da empresa que pode ser calculada com base em cargos semelhantes no mercado, acrescida de uma porcentagem para compensar a falta de benefícios trabalhistas.

6. Capacitação

Sem compreender conceitos financeiros, estratégias empresariais, processos administrativos e gestão de recursos humanos, é difícil conduzir o negócio com sucesso.

É essencial direcionar tempo e recursos para o planejamento estratégico, delegando tarefas operacionais a outros membros da equipe. Investir em capacitação é igualmente vital para uma gestão eficaz de franquias.

