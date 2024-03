Ainda dá tempo: aulas gratuitas que ensinam como ingressar no mercado de IA começam hoje; participe

Começa nesta quarta-feira, 20, mais uma edição do treinamento Inteligência Artificial: Carreira do Futuro.

Desenvolvida pela EXAME, a série de quatro episódios vai mostrar o caminho para construir uma carreira no setor de inteligência artificial. Os conteúdos incluem desde as habilidades mais importantes até um plano de carreira da profissão.

Todas as aulas são virtuais e totalmente gratuitas. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão, que pode ser mencionado no currículo para atestar os conhecimentos na área – e também chamar a atenção dos recrutadores.

Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação. Basta possuir graduação completa em qualquer área de atuação.

Para garantir uma vaga, é preciso realizar inscrição clicando aqui – é um formulário rápido, com poucas perguntas, que pode ser preenchido em menos de dois minutos.

Conheça a professora

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Izabela Anholett apresenta os quatro episódios desta série. Além de possuir especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM, Izabela também foi professora do Master em Digital Manager & Metaverso da EXAME.

Com mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia, Izabela passou por todas as verticais de TI: SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações. É Diretora de Tecnologia da EXAME desde 2022, liderando projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

Não importa o setor, nem mesmo o tamanho de uma empresa: todas estão em busca de profissionais que conheçam as ferramentas de inteligência artificial e saibam como utilizar a tecnologia para melhorar as operações de um negócio. Para especialistas, aqueles que tiverem essas capacidades listadas no currículo, vão sair na frente.

Veja, abaixo, os motivos para não perder essa oportunidade de ouro para se capacitar em inteligência artificial e sair na frente na hora de conquistar as melhores vagas.

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final da série;

Capacite-se sem gastar nada – a série é gratuita;

Não é preciso ser da área de tecnologia;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

